◆パ・リーグ ソフトバンク２―０西武（９日・みずほペイペイ）

一気の加速はならなかった。西武は８日の試合で今季初のカード勝ち越しを決めた勢いのまま臨んだが、打線が振るわず開幕１２試合目で早くも３度目の完封負け。今季初の３連勝、５年ぶりの同一球場でのソフトバンク戦３連勝を逃し、西口監督も「完敗です」と２度繰り返してがっくりと肩を落とした。

相手先発・大津にほんろうされた。初回先頭の桑原が左前安打を放ったが、終わってみればこれが唯一の安打に。２点を追う８回、２四球と暴投で２死一、三塁の好機を作るも、代打・カナリオが空振り三振。６回２安打無失点と力投した菅井に昨年６月以来の初白星をつけられなかった。

それでも今カード開始前はチーム打率２割９厘だった打線の調子も上向きで、野手の入れ替えは行わない予定。１１、１２日・ロッテ戦（ベルーナＤ）では栗山巧外野手（４２）の今季限りでの引退表明に伴うプロジェクト「ＰＲ１ＤＥ ＳＥＲＩＥＳ」の第１弾が行われるが、“主役不在”での実施となりそうだ。