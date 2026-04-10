箱根駅伝初出場を目指す明学大の新監督に就任した中村匠吾氏（３３）がスポーツ報知の取材に応じ、新チームの印象や指導方針などについて語った。同校は「Ｒｏａｄ ｔｏ ＨＡＫＯＮＥ ２０３０」を掲げ、２０３０年秋までの箱根駅伝予選会突破、３１年までの本戦出場を目指して奮闘中。名門・駒大で箱根路を走り、２１年東京五輪マラソン代表でもある新米監督は、現役時代に学んだ全てを生かし、チームを大きく飛躍させる。

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就任から約１か月。前向きな学生たちの姿に、新任監督の指導にも一層、熱がこもった。中村氏は「雰囲気がすごく良い。選手たちは思っていた以上に競技に向き合う姿勢が高い」と印象を明かす。監督への報告・連絡・相談の徹底はもちろん、練習にも活気があふれる。３月に引退したばかり、３３歳の指揮官は「選手に寄り添いながらやっていきたい」と、自身の強みを最大限に生かす覚悟だ。

指導方針も見えてきた。学生たちに潜在能力はあるが「うまく記録につながっていない」ことが当面の課題。「自分たちがもうちょっとできるんだって思ってレースに出てくれると、もっと結果は出ると思う」。まずは自信を付けることを最優先に「（今年の）前半はトラックレースで自己ベストを更新してほしい」。地力をつける夏合宿では１周約１５キロで起伏の激しい長野・野尻湖での練習も予定。自身も駒大時代に地道に脚を磨いた場所で「自信を持った状態で１０月の予選会を迎えたい」と思い描く。

チームの良い雰囲気は残しつつ、“中村カラー”も注入中だ。現役時代は、オンオフの切り替えを大事にしてきた。これまで明学大には明確な休養日がなかったが、毎週日曜日は各自の体調に合わせる選択制でメリハリをつけた。毎日の練習報告や主観を記入するシートも作成し「私も気になったことをフィードバックできるような体制」と、ペース設定など個々に合った細やかな練習内容を提案。小出暖人主将（３年）も「皆が主体的に練習に取り組むようになった」と変化を実感している。

新監督が最も長く指導を受けたのは、卒業後も師事した駒大の大八木弘明総監督（６７）だ。今でも連絡を取り合うと言い「大八木さんのように現場第一」をモットーに掲げる。大八木氏を見習い、朝練習から自転車で学生についていく日々。「そういう姿勢が『自分たちを見てくれているんだ』って引きつけることにつながる」。学生たちに話す時は、恩師がよく使っていた「気持ち」という言葉も自然と口をつく。

日本トップランナーの監督就任は刺激的だ。駒大で箱根駅伝などで活躍し、１９年ＭＧＣ制覇、２１年東京五輪に出場した。学生への正式発表は今年２月だったが、中学生時代に１９年ＭＧＣを生観戦した小出主将は「フェイクニュースかと思った」と笑う。まだ練習で一緒に走ったことはないが「本当は一緒に走ってほしい」と期待する。新指揮官も「私の走りが少しでも参考になる部分があったら朝練習とか、たまに交じっても良いかな」と前向きだ。

今年の箱根予選会で過去最高成績の１９位以上、３０年予選を突破し、３１年の箱根路初出場が目標だ。選手唯一の４年生には今年の箱根駅伝に関東学生連合チームで出場し「予選会には必ずチームトップで帰ってきます」と頼もしい高橋歩夢もいる。「前倒しも考えていかなければならない」と中村監督。指導者としての箱根路返り咲きへ走り出した。（手島 莉子）

◆中村 匠吾（なかむら・しょうご）１９９２年９月１６日、三重・四日市市生まれ。３３歳。小学５年から陸上を始め、上野工（現伊賀白鳳）で全国高校駅伝に３年連続出場。１１年に駒大入学。箱根駅伝は２年３区３位、３年１区２位、４年１区区間賞。１５年に富士通入社。２１年東京五輪は６１位。昨年４月に早大大学院スポーツ科学研究科に入学。同年１０月の出雲駅伝ではアイビーリーグ選抜の臨時コーチを務め、チーム史上最高の４位入賞に貢献。今年３月に現役引退。

◆明治学院大学（めいじがくいんだいがく）略称は明学大、ＭＧＵ。陸上部は１９２４年に創部。０５年にスポーツの強化プロジェクトを開始し、０８年に箱根駅伝出場を目標とした。０９年箱根駅伝予選会に出場し４６位（参加４７校）。１９年に鈴木陸が関東学生連合の一員として９区に出場し、明学大初の箱根ランナーに。２５年５月、箱根本選出場を目指すプロジェクトを立ち上げた。陸上部の練習拠点は横浜キャンパスで全天候型４００メートルトラック完備。

◆主な駒大出身の指導者 駒大では、大八木弘明前監督（６７）が総監督に就任した２３年、ＯＢの藤田敦史コーチ（４９）が監督に昇格。今年の第１０２回箱根駅伝で総合２位だった国学院大の前田康弘監督（４８）、箱根本戦に４大会連続出場中の立大の高林祐介監督（３８）、拓大の治郎丸健一監督（４１）らも同大学の卒業生だ。実業団では、クラフティア男子で高井和治氏（４１）、コニカミノルタで宇賀地強氏（３８）らが監督を務め、“大八木チルドレン”が活躍中。