【きょうから】マクドナルド、ハッピーセット「サンリオ」 シナモロール＆クロミほか…日常づかいできる全9種 週末プレゼントも実施
日本マクドナルドはきょう10日より、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を期間限定で販売する。
【画像】かわいい！マイメロディやポチャッコのおもちゃも登場
ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、サンリオのキャラクターたちとコラボレーションし、それぞれのキャラクターが好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーしたおもちゃ。サンリオキャラクターズの世界観を楽しみながら、日常の幅広いシーンで使えて遊べるおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種となる。
「ハローキティ きせかえフィギュア」では「どんな服を着てどんなお仕事をするのかな？」と考えながら遊ぶ想像力が育まれる。「シナモロールのくるくるスイーツケース」に小物を入れ、「マイメロディのパフューム型ペンスタンド」でペンや鉛筆の置き場所を決めて整理をするなど、サンリオキャラクターズと一緒に楽しみながら生活習慣を身に付けることができる。
また「クロミのケータイ型キーリング」で電話ごっこや、「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」を使って手紙のやりとりをすることで、言葉を使って気持ちを伝える言語の力も遊びながら育む。
また、おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのスイカゲームの進化版「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」が楽しめる。「スイカゲーム」は、フルーツを成長させて、スイカを作りながらハイスコアを目指す大人気ゲームで、ハローキティなどのキャラクターを動かし、考えて工夫しながらフルーツを組み合わせて、特別デザインのスイカを目指して遊ぶことができる。
さらに、4月11日と12日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき｢トミカスペシャルDVD2026｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」をプレゼントする。
4月25日、26日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セットご購入につき｢トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セットご購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」をプレゼントする。
■ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」
◆第1弾 4月10日（金）〜4月23日（木）
●ハローキティ きせかえフィギュア
ハローキティにドレスやマクドナルドクルーユニフォームのシールを貼って、着せ替え遊びができる。
●クロミ ケータイ型 キーリング
クロミの顔部分を開くとケータイ型の小物入れになり、かばんなどに付けて持ち歩くことができるフィギュア型キーリングのおもちゃ。付属のシールを貼って待ち受け画面の再現や、デコレーションすることができる。
●ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア
ポムポムプリンのおしりを手で左右に動かすことができる。手で押して走らせると粘土などに模様をつけることができる。
●リトルツインスターズ ゆめかわメモケース
リトルツインスターズのケースは左右にゆらゆらと揺らすことができる。また、ケースの中にはメモシートが2枚入っており、お手紙などを書くことができる。
◆第2弾 4月24日（金）〜5月7日（木）
●シナモロール くるくるスイーツケース
立体フィギュア型の小物入れ。スイーツ部分を外すと小物入れとして使用できる。ケースの中にはお友だちの“みるく”のカトラリー置きが入っている。
※カトラリーは付属しません。
●マイメロディ パフューム型 ペンスタンド
鉛筆やペンを立てることができ、付属のシールを使ってデコレーションすることができる。
※鉛筆やペンは付属しません。
●ポチャッコ スケボーフィギュア
パネル型のポチャッコが付いたスケボーのおもちゃ。手で押すとポチャッコがスケボーに乗って前へ進む。スケボーとポチャッコは取り外しができる。
●こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー
ハッピーセットのおもちゃに初登場のこぎみゅんのおもちゃ。ケースにご飯を詰めて軽く押すと、こぎみゅんの形をしたおにぎりをつくることができる。
●ひみつのおもちゃ
◆第3弾 5月8日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。
※おもちゃは選べない。
【画像】かわいい！マイメロディやポチャッコのおもちゃも登場
ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、サンリオのキャラクターたちとコラボレーションし、それぞれのキャラクターが好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーしたおもちゃ。サンリオキャラクターズの世界観を楽しみながら、日常の幅広いシーンで使えて遊べるおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種となる。
また「クロミのケータイ型キーリング」で電話ごっこや、「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」を使って手紙のやりとりをすることで、言葉を使って気持ちを伝える言語の力も遊びながら育む。
また、おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのスイカゲームの進化版「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」が楽しめる。「スイカゲーム」は、フルーツを成長させて、スイカを作りながらハイスコアを目指す大人気ゲームで、ハローキティなどのキャラクターを動かし、考えて工夫しながらフルーツを組み合わせて、特別デザインのスイカを目指して遊ぶことができる。
さらに、4月11日と12日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき｢トミカスペシャルDVD2026｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」をプレゼントする。
4月25日、26日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セットご購入につき｢トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セットご購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」をプレゼントする。
■ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」
◆第1弾 4月10日（金）〜4月23日（木）
●ハローキティ きせかえフィギュア
ハローキティにドレスやマクドナルドクルーユニフォームのシールを貼って、着せ替え遊びができる。
●クロミ ケータイ型 キーリング
クロミの顔部分を開くとケータイ型の小物入れになり、かばんなどに付けて持ち歩くことができるフィギュア型キーリングのおもちゃ。付属のシールを貼って待ち受け画面の再現や、デコレーションすることができる。
●ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア
ポムポムプリンのおしりを手で左右に動かすことができる。手で押して走らせると粘土などに模様をつけることができる。
●リトルツインスターズ ゆめかわメモケース
リトルツインスターズのケースは左右にゆらゆらと揺らすことができる。また、ケースの中にはメモシートが2枚入っており、お手紙などを書くことができる。
◆第2弾 4月24日（金）〜5月7日（木）
●シナモロール くるくるスイーツケース
立体フィギュア型の小物入れ。スイーツ部分を外すと小物入れとして使用できる。ケースの中にはお友だちの“みるく”のカトラリー置きが入っている。
※カトラリーは付属しません。
●マイメロディ パフューム型 ペンスタンド
鉛筆やペンを立てることができ、付属のシールを使ってデコレーションすることができる。
※鉛筆やペンは付属しません。
●ポチャッコ スケボーフィギュア
パネル型のポチャッコが付いたスケボーのおもちゃ。手で押すとポチャッコがスケボーに乗って前へ進む。スケボーとポチャッコは取り外しができる。
●こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー
ハッピーセットのおもちゃに初登場のこぎみゅんのおもちゃ。ケースにご飯を詰めて軽く押すと、こぎみゅんの形をしたおにぎりをつくることができる。
●ひみつのおもちゃ
◆第3弾 5月8日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。
※おもちゃは選べない。