「絶対に必要」「明るい兆し」日本サッカー界に届いた“朗報”にネット歓喜！「窮地を救ってくれる」
３月に英国遠征を実施した日本代表のメンバーに招集されながら、怪我で痛恨の辞退となったザンクトパウリのDF安藤智哉が戦線に復帰した。
ザンクトパウリの地元メディア『MOPO.de』は４月８日、「少なくとも一つ明るい兆しがあった。ブレッシン監督が発表した通り、安藤は制限なくトレーニングに復帰した。この日本人選手は全てのプログラムをこなし、あらゆる情報によると、試合に出場できる状態にある」と報じた。
週末のバイエルン戦には、出場できる見込みのようだ。
この一報に、現地のファンからは歓喜。インターネット上では次のような声があがった。
「トモヤ！」
「絶対に必要だ」
「彼はバイエルンとの試合でそこにいるに違いない。彼が私たちを救ってくれるととても嬉しい」
「シーズンが終わるまで健康体でいてくれ」
「お願いだ。安藤は出場させなきゃダメだ。彼と藤田がいれば、バイエルン戦で窮地を救ってくれるはずだ」
27歳DFの帰還は、とりわけ守備陣に怪我人が続出している日本代表にとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
ザンクトパウリの地元メディア『MOPO.de』は４月８日、「少なくとも一つ明るい兆しがあった。ブレッシン監督が発表した通り、安藤は制限なくトレーニングに復帰した。この日本人選手は全てのプログラムをこなし、あらゆる情報によると、試合に出場できる状態にある」と報じた。
この一報に、現地のファンからは歓喜。インターネット上では次のような声があがった。
「トモヤ！」
「絶対に必要だ」
「彼はバイエルンとの試合でそこにいるに違いない。彼が私たちを救ってくれるととても嬉しい」
「シーズンが終わるまで健康体でいてくれ」
「お願いだ。安藤は出場させなきゃダメだ。彼と藤田がいれば、バイエルン戦で窮地を救ってくれるはずだ」
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