【祭典の鼓動】6月11日に地元メキシコが首都に南アフリカを迎えるW杯開幕戦の会場が2年の改修工事を終え、こけら落としの試合が行われた。

「アステカ・スタジアム」として知られる舞台で3月28日にメキシコがポルトガルと対戦。C・ロナウドは負傷でポルトガル代表招集を見送られ、試合は0―0で引き分けた。酔った男性客が2階席から転落死する事故や運営面の問題もあった。それでも数々の伝説を生んできた競技場の“リブート”に8万4130人が熱狂した。

W杯3大会での会場使用は史上初。過去2回のメキシコ開催ではいずれも開幕戦と決勝が行われ、1970年大会はブラジルのペレが3度目の戴冠を遂げた。アルゼンチンのマラドーナがトロフィーを掲げた86年大会は「神の手」と「5人抜き」の舞台にもなった。

改修費を捻出するため、21億ペソ（約189億円）の融資と引き換えに「バノルテ・スタジアム」に改称。命名権が適用されないW杯期間中は「メキシコシティー・スタジアム」と呼ばれるが、シェインバウム大統領は「私にとってはアステカ。多くの人がその名とともに育ったのだから」と訴える。呼称は変われどアステカはアステカ…。新たな伝説が生まれるかもしれない。