俳優の石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。寝室に放置されていたお宝グッズに出演者から驚きの声が上がった。

この日は石田の自宅を訪れ、散らかった石田の寝室を片づけるという企画。アイドルグループ「Travis Japan」の川島如恵留、中村海人、タレントのギャル曽根が片付けをすると、不用品に混じってお宝グッズが続々。

ギャル曽根が「ティファニーのグラス見つかりました」と1万円相当のペアグラスを発見。さらに川島が、王貞治氏のサインボール。続けてギャル曽根が「エルメスのクロコの財布が出てきたよ！こんなのめちゃくちゃ高いよ」と驚いた。

番組調べでは、新品なら約150万円するエルメスの財布が3つ、約200万円の高級腕時計ブレゲのクラシックムーンフェイズなどが埋もれていた。ギャル曽根が「絶対捨てないほうがいいですよ。これ修理に出して」と言うと、石田は「これはもう使い終わったやつで。古い財布は使うなって…」と語った。

スタジオ出演の女優・加藤ローサが「前にお友達に、お金持ちの人は結構、家が散らかっているんだよって、言われたことがあって、そうなの!?って思っていたのは、今、答え合わせできた」と言うと、石田の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子は「うち、お金持ちじゃないですから！」と答えていた。