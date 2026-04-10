ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３２４ドル高 シカゴ日経平均先物は５万６７００円
NY株式9日（NY時間15:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 48234.47（+324.55 +0.68%）
ナスダック 22802.63（+167.64 +0.74%）
CME日経平均先物 56700（大証終比：+390 +0.69%）
欧州株式9日終値
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.779（-0.006）
10年債 4.291（+0.000）
30年債 4.897（+0.014）
期待インフレ率 2.353（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.464（+0.002）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.24（+3.83 +4.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4798.90（+21.70 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
72031.13（+652.33 +0.91%）
（円建・参考値）
1145万2229円（+103714 +0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48234.47（+324.55 +0.68%）
ナスダック 22802.63（+167.64 +0.74%）
CME日経平均先物 56700（大証終比：+390 +0.69%）
欧州株式9日終値
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.779（-0.006）
10年債 4.291（+0.000）
30年債 4.897（+0.014）
期待インフレ率 2.353（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.464（+0.002）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.24（+3.83 +4.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4798.90（+21.70 +0.45%）
ビットコイン（ドル）
72031.13（+652.33 +0.91%）
（円建・参考値）
1145万2229円（+103714 +0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ