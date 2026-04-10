NY株式9日（NY時間15:13）（日本時間04:13）
ダウ平均　　　48234.47（+324.55　+0.68%）
ナスダック　　　22802.63（+167.64　+0.74%）
CME日経平均先物　56700（大証終比：+390　+0.69%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10603.48（-5.40　-0.05%）
独DAX　 23806.99（-273.64　-1.14%）
仏CAC40　 8245.80（-18.07　-0.22%）

米国債利回り
2年債　 　3.779（-0.006）
10年債　 　4.291（+0.000）
30年債　 　4.897（+0.014）
期待インフレ率　 　2.353（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.988（+0.044）
英　国　　4.749（+0.038）
カナダ　　3.464（+0.002）
豪　州　　4.911（+0.054）
日　本　　2.379（+0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.24（+3.83　+4.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4798.90（+21.70　+0.45%）

ビットコイン（ドル）
72031.13（+652.33　+0.91%）
（円建・参考値）
1145万2229円（+103714　+0.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ