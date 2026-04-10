開催：2026.4.10

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 8 - 1 [レッズ]

MLBの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレッズが対戦した。

マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。

1回裏、3番 アグスティン・ラミレス 4球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでマーリンズ得点 MIA 1-0 CIN

4回裏、6番 オーウェン・ケイシー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 3-0 CIN、8番 ハビエル・サノヤ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-0 CIN

5回表、4番 サル・スチュワート 4球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 MIA 4-1 CIN

6回裏、8番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 5-1 CIN

7回裏、6番 オーウェン・ケイシー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 6-1 CIN

8回裏、3番 アグスティン・ラミレス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 8-1 CIN

試合は8対1でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのレット・ラウダーで、ここまで1勝1敗0S。マーリンズのフィリップスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-10 04:22:24 更新