2026年4月10日（金） MLB マーリンズ vs レッズ 試合結果
開催：2026.4.10
会場：ローンデポ・パーク
結果：[マーリンズ] 8 - 1 [レッズ]
MLBの試合が10日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレッズが対戦した。
マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。
1回裏、3番 アグスティン・ラミレス 4球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでマーリンズ得点 MIA 1-0 CIN
4回裏、6番 オーウェン・ケイシー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 3-0 CIN、8番 ハビエル・サノヤ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-0 CIN
5回表、4番 サル・スチュワート 4球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 MIA 4-1 CIN
6回裏、8番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 5-1 CIN
7回裏、6番 オーウェン・ケイシー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 6-1 CIN
8回裏、3番 アグスティン・ラミレス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 8-1 CIN
試合は8対1でマーリンズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマーリンズのマックス・マイヤーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのレット・ラウダーで、ここまで1勝1敗0S。マーリンズのフィリップスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-10 04:22:24 更新