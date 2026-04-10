目黒蓮＆桜田ひよりが先輩・後輩役で共演！ 「ネピア」新CMが4.20よりOA開始 プレゼントキャンペーンも
Snow Manの目黒蓮と桜田ひよりが出演する王子ネピアのテレビCM・第3弾「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」が、4月20日より全国でOAされることが決定。同日より、プレゼントキャンペーンも実施される。
【写真】目黒蓮＆桜田ひより営業の先輩・後輩に！ 王子ネピア新CM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」2種
今回の新CMは、ネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘するシリーズの第3弾。
本編では、ネピア営業担当の2人が公園で出会った女の子から「ティシュは何からできているの？」という素朴な疑問を投げかけられる。2人は、ネピアが自社（ネピアが所属する王子グループ）が所有する「王子の森」で木を育て、森を育てて商品を作っていることを熱く伝えようとするが、最後は女の子に「あとはAIに聞く」とかわされてしまう。現代っ子ならではのクールな結末が見どころの、シュールで温かみのあるストーリーとなっている。
さらに、4月20日からは、「目黒蓮 ネピアオリジナルノート＆桜田ひより ネピアオリジナルシールセット」が抽選で総計4万名に当たるプレゼントキャンペーンがスタート。4月20日10時〜6月19日23時59分までの期間中、対象商品2点を購入したレシートでキャンペーンサイトより応募できる（レシートはキャンペーン期間中に購入されたレシートが対象）。
王子ネピア新CM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」は、4月20日放送開始。
【写真】目黒蓮＆桜田ひより営業の先輩・後輩に！ 王子ネピア新CM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」2種
今回の新CMは、ネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘するシリーズの第3弾。
本編では、ネピア営業担当の2人が公園で出会った女の子から「ティシュは何からできているの？」という素朴な疑問を投げかけられる。2人は、ネピアが自社（ネピアが所属する王子グループ）が所有する「王子の森」で木を育て、森を育てて商品を作っていることを熱く伝えようとするが、最後は女の子に「あとはAIに聞く」とかわされてしまう。現代っ子ならではのクールな結末が見どころの、シュールで温かみのあるストーリーとなっている。
王子ネピア新CM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」は、4月20日放送開始。