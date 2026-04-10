Snow Man目黒蓮＆桜田ひより、現代っ子の一言に思わずフリーズ「ネピア」新CMで営業役
【モデルプレス＝2026/04/10】Snow Manの目黒蓮と女優の桜田ひよりが出演する「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」の新TVCM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」が、4月20日より全国放映開始される。
【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加
今回の新TVCMは、ネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘する好評シリーズの第3弾。本編では、ネピア営業担当の2人が公園で出会った女の子から「ティシュは何からできているの？」という素朴な疑問を投げかけられる。2人は、ティシュが木からできていること、ネピアは森から育てることで、環境と、子どもたちの未来を守っていることを伝える。ネピアが所属する王子グループで長年受け継がれてきた「木を使うものには、木を植える義務がある」「森を育て、森を活かす。」という教えを伝えるために、真摯に全力で女の子に伝えようとする目黒。しかし、最後は女の子に「あとはAIに聞く」とかわされてしまう。「時代だねえ」と驚く目黒と桜田だが、「仕事ガンバレよ！」と元気に振り返るその姿に、改めてネピア営業としてがんばろうと意気込む。現代っ子ならではのクールな結末が見どころの、シュールで温かみのあるストーリーとなっている。
メイキング動画内では、2人が撮影中に子どもたちの可愛らしさに触れる場面も見ることができる。少女の意外な一言にフリーズするシーンの裏側では、2人の絶妙な間に現場のスタッフからも思わず笑みがこぼれた。インタビューでは目黒が「現実世界でももし営業マンだったら“スタミナと気持ち”が大事」と語ったほか、桜田はネピアのお気に入り商品、就寝前のルーティンを紹介している。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加
◆目黒蓮＆桜田ひより、営業担当で意気込む姿
今回の新TVCMは、ネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘する好評シリーズの第3弾。本編では、ネピア営業担当の2人が公園で出会った女の子から「ティシュは何からできているの？」という素朴な疑問を投げかけられる。2人は、ティシュが木からできていること、ネピアは森から育てることで、環境と、子どもたちの未来を守っていることを伝える。ネピアが所属する王子グループで長年受け継がれてきた「木を使うものには、木を植える義務がある」「森を育て、森を活かす。」という教えを伝えるために、真摯に全力で女の子に伝えようとする目黒。しかし、最後は女の子に「あとはAIに聞く」とかわされてしまう。「時代だねえ」と驚く目黒と桜田だが、「仕事ガンバレよ！」と元気に振り返るその姿に、改めてネピア営業としてがんばろうと意気込む。現代っ子ならではのクールな結末が見どころの、シュールで温かみのあるストーリーとなっている。
◆目黒蓮＆桜田ひより、子どもたちとの掛け合いに笑顔
メイキング動画内では、2人が撮影中に子どもたちの可愛らしさに触れる場面も見ることができる。少女の意外な一言にフリーズするシーンの裏側では、2人の絶妙な間に現場のスタッフからも思わず笑みがこぼれた。インタビューでは目黒が「現実世界でももし営業マンだったら“スタミナと気持ち”が大事」と語ったほか、桜田はネピアのお気に入り商品、就寝前のルーティンを紹介している。（modelpress編集部）
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