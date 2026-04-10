米津玄師「Lemon」がオリコン史上初の“トリプル5”達成！MV10億回再生も射程圏内

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米津玄師「Lemon」が、4月10日発表の最新「オリコン週間音楽ランキング」において、 CDシングル50万枚、デジタルシングル50万ダウンロード、ストリーミング累積再生数5億回という、オリコン史上初の“トリプル5”の快挙を達成した。

■CDシングル50万枚、デジタルシングル50万DL、ストリーミング累積再生数5億回を記録

「Lemon」は、2018年に放送されたTBS系金曜ドラマ『アンナチュラル』の主題歌として米津が書き下ろした、大切な人を失った悲しみや喪失感を痛切に歌った楽曲。

2018年2月12日に配信が開始され、2018年3月19日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で50万DLを突破。その後、2019年4月1日付の「オリコン週間シングルランキング」でCDシングルの累積売上は50万枚を超え、ついに2026年4月13日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数5億回を突破し、史上初の“トリプル5”を達成。リリースから年月を経てもなお、あらゆる形態で聴かれ続ける「国民的ヒット曲」であることを改めて証明した。

ヒット来歴としては、日本レコード協会において「史上最速」300万ダウンロード認定を受け、2018年の年間ランキング主要チャートを総なめに。

『第69回 NHK紅白歌合戦』では、徳島の大塚国際美術館より生中継されたテレビ初歌唱が大きな話題となり、その後2019年も人気が伸び続け、Billboard JAPAN年間ランキングにおいては「史上初」の2年連続首位を獲得。

そして、「オリコン週間カラオケランキング」では歴代1位となる「連続1位獲得週数85週」を記録するなど、音楽史に残る数々の快挙を成し遂げた。

また、YouTubeで公開されているMVの再生数は現在9.6億回（2026年4月時点）を超えており、10億回再生も射程圏内に捉えている。

デジタル、フィジカル、そして映像と、すべてのプラットフォームで金字塔を打ち立て、長く愛される大ヒット曲となった「Lemon」。今後の記録にも注目したい。

【画像】「Lemon」のジャケット写真

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