J2新潟は12日に敵地で高知と対戦する。西A組4位で折り返した特別大会の後半9試合のスタートとなる一戦で、ドリブルを武器とするMFシマブク・カズヨシ（26）が“いい守備からのいい攻撃”を体現する。プレスのスイッチ役として苦手としている守備でも貢献し、カウンターからチームとして3試合ぶりとなる得点に絡む。

3月から出番を増やし、最近は5試合連続で出場中のシマブク。現在、意識して向上に取り組んでいるのが「苦手」と認める守備だ。ボールを奪った勢いを利用して得意のドリブルで攻撃を仕掛けるため、練習を繰り返している。

ともにPK勝利ながらチームは2試合連続で無得点。次節へ向けた練習では攻撃面の連係とともに、中盤より前の守備の精度を上げてカウンターからゴールを狙おうと練習に取り組む。プレスやスライドのタイミングなどを平岡宏章ヘッドコーチが細かく指導。FWやサイドハーフは守備のスイッチを入れる重要な役割を任され、シマブクは「分かりやすくて、自分の間合いからスイッチを入れて連動して取れる場面がある。徹底的にやっていきたい」と手応えを語る。

守備力が高まれば武器のドリブルを発揮する機会が増える。サイドに張ってパスを受けてからの1対1も得意だが、スピードに乗った時の方が相手に与えるダメージは大きい。長所を生かすために逆算して「自分が磨いていかないと」と、いい守備からのいい攻撃を頭の中でイメージしながら、苦手克服に意欲的に取り組んでいる。

キャンプ中に新スパイクを購入。元ブラジル代表のロナウジーニョが履いていたモデルの復刻版で、カラーの金色に合わせて髪も金色に染めた。ただ、履いてすぐにケガをしたことから今は封印中。「めっちゃ格好良い。どこかで見せたい。調子が出てきたら履くかもしれない。注目してほしい」といたずらっぽく笑う。

シマブクは「アシスト、それしか見えていない。（特別大会の）後半戦ではかなり意識してやりたい」と誓う。主戦場とする左サイドから、チーム3試合ぶりのゴールを演出する。（西巻 賢介）