◇セ・リーグ 阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日 甲子園）

帝京長岡（新潟）の芝草宇宙監督（56）が9日、ヤクルト戦（甲子園）で初先発初勝利を挙げた教え子の阪神・茨木秀俊投手（21）を祝福した。茨木は強い雨が降る中、6回無失点の力投で18年ぶりの開幕4カード連続勝ち越しに貢献。雨中の熱投は宇宙の心にも刺さった。

「（茨木の）同期入団の森下選手が打ち、茨木が抑える、そんな展開を想像していました。きょうだけは阪神ファンのおっちゃんの気分です。大山、佐藤輝、坂本頼むぞ！って。きょうの茨木は特にチェンジアップが良く、一球一球に成長を感じました。外国人打者にも勝負できていました」

出会いは茨木が中学3年の時。北海道で初めて投球練習を見た。“一目ぼれ”に近い感覚だったという。「今まで見てきた中学生の中でも群を抜いてすばらしい素材でした」。日本ハムで通算46勝を挙げた同氏。経験からくる直感を信じ、札幌東リトルシニアの高谷博志監督に「預からせてほしい」と願い出た。将来的にプロを目指していた茨木少年も芝草氏の熱意を感じ取ったのだろう。自らの意思で進路を帝京長岡に決めた。

茨木は22年夏の新潟大会準決勝・中越戦で延長12回、181球を投げ抜き、1―0で完封。決勝の日本文理戦は延長11回、1―2のサヨナラ負けを喫し、甲子園にはたどり着けなかった。22年ドラフト4位で阪神に入団。教え子が甲子園を本拠にする球団からドラフト指名されたことを、芝草氏は心の底から喜んだ。甲子園とつながったのは「彼の努力が結んだ縁です」と言葉に力を込めた。

芝草氏は日本ハムに在籍した91年に初登板初先発初完封勝利を挙げている。教え子も快投で続いた形だ。「立ち上がりは真っすぐが浮いていましたが、よく粘ったと思います。彼の成長が見えたピッチングでした。やっぱり見ている方も力が入りますよね。一球ごとに“よしっ！”と叫んでしまいました」と力投を喜んだ。

◇芝草 宇宙（しばくさ・ひろし）1969年（昭44）8月18日生まれ、埼玉県所沢市出身の56歳。帝京では86年春、87年春夏連続で甲子園に出場。87年夏の2回戦・東北戦で無安打無得点試合を達成。同年ドラフト6位で日本ハム入団。91年に初登板初先発初完封勝利。06年にソフトバンク、07年に台湾の興農ブルズでプレー。日本球界通算430試合46勝56敗17セーブ。引退後は日本ハムで投手コーチ、スカウトなどを歴任。20年4月から帝京長岡の監督に就任し、今春の選抜に初出場。