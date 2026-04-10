目黒蓮、「ティシュは何からできているの？」に熱く回答も…現代っ子の反応にあぜん 『ネピア』CMシリーズ第3弾が放送へ
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮と俳優・桜田ひよりが、王子ネピア「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」のイメージキャラクターとして出演する新テレビCM「ネピア営業目黒くん 森を育てる篇」が20日から放送開始される。
【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮
同CMはネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘する好評シリーズの第3弾。本編では、ネピア営業担当の2人が公園で出会った女の子から「ティシュは何からできているの？」という素ぼくな疑問を投げかけられる。
2人は、ネピアが自社（ネピアが所属する王子グループ）が所有する「王子の森」で木を育て、森を育てて商品を作っていることを熱く伝えようとするが、最後は女の子に「あとはAIに聞く」とかわされてしまう。現代っ子ならではのクールな結末が見どころの、シュールで温かみのあるストーリーとなっている。
また20日からは、目黒蓮ネピアオリジナルノートと桜田ひよりネピアオリジナルシールセットが抽選で、総計4万人に当たるプレゼントキャンペーンもスタートする。期間中、対象商品2点を購入したレシートでキャンペーンサイトから応募可能となる。
【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮
同CMはネピアの営業担当として目黒と桜田が奮闘する好評シリーズの第3弾。本編では、ネピア営業担当の2人が公園で出会った女の子から「ティシュは何からできているの？」という素ぼくな疑問を投げかけられる。
また20日からは、目黒蓮ネピアオリジナルノートと桜田ひよりネピアオリジナルシールセットが抽選で、総計4万人に当たるプレゼントキャンペーンもスタートする。期間中、対象商品2点を購入したレシートでキャンペーンサイトから応募可能となる。