米津玄師「Lemon」、史上初の「トリプル5」記録達成 CD50万、デジタル50万DL、ストリーミング5億回【オリコンランキング】
米津玄師がドラマ『アンナチュラル』（TBS系）の主題歌として書き下ろした「Lemon」が、10日発表の最新「オリコン週間音楽ランキング」において、オリコン史上初となるトリプル5（CDシングル50万枚・デジタルシングル50万ダウンロード・ストリーミング累積再生数5億回）を達成した。
【動画】次々と記録を達成していく米津玄師「Lemon」MV
「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
「Lemon」は2018年2月12日に配信が開始され、2018年3月19日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で50万DLを突破。その後、2019年4月1日付の「オリコン週間シングルランキング」でCDシングルの累積売上は50万枚を超え、今週2026年4月13日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数5億回を突破し、史上初の“トリプル5”を達成した。
「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート。
「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート。
「オリコン週間ストリーミングランキング」 は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日（月）〜4月5日（日））＞
【動画】次々と記録を達成していく米津玄師「Lemon」MV
「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキングとなる。
「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート。
「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート。
「オリコン週間ストリーミングランキング」 は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日（月）〜4月5日（日））＞