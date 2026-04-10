ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３１３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 48223.64（+313.72 +0.65%）
ナスダック 22766.86（+131.87 +0.58%）
CME日経平均先物 56745（大証終比：+435 +0.77%）
欧州株式9日終値
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.771（-0.015）
10年債 4.281（-0.010）
30年債 4.893（+0.010）
期待インフレ率 2.350（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.457（-0.005）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.38（+2.97 +3.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4817.10（+39.90 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
71990.69（+611.89 +0.86%）
（円建・参考値）
1143万7161円（+97211 +0.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48223.64（+313.72 +0.65%）
ナスダック 22766.86（+131.87 +0.58%）
CME日経平均先物 56745（大証終比：+435 +0.77%）
欧州株式9日終値
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.771（-0.015）
10年債 4.281（-0.010）
30年債 4.893（+0.010）
期待インフレ率 2.350（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.457（-0.005）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.38（+2.97 +3.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4817.10（+39.90 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
71990.69（+611.89 +0.86%）
（円建・参考値）
1143万7161円（+97211 +0.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ