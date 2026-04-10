NY株式9日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　48223.64（+313.72　+0.65%）
ナスダック　　　22766.86（+131.87　+0.58%）
CME日経平均先物　56745（大証終比：+435　+0.77%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10603.48（-5.40　-0.05%）
独DAX　 23806.99（-273.64　-1.14%）
仏CAC40　 8245.80（-18.07　-0.22%）

米国債利回り
2年債　 　3.771（-0.015）
10年債　 　4.281（-0.010）
30年債　 　4.893（+0.010）
期待インフレ率　 　2.350（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.988（+0.044）
英　国　　4.749（+0.038）
カナダ　　3.457（-0.005）
豪　州　　4.911（+0.054）
日　本　　2.379（+0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.38（+2.97　+3.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4817.10（+39.90　+0.84%）

ビットコイン（ドル）
71990.69（+611.89　+0.86%）
（円建・参考値）
1143万7161円（+97211　+0.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ