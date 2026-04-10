ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・飯塚市で未明に建物火災 平恒515番地49付近 約33分後に鎮火… 福岡・飯塚市で未明に建物火災 平恒515番地49付近 約33分後に鎮火（4月10日午前0時51分ごろ発生） 福岡・飯塚市で未明に建物火災 平恒515番地49付近 約33分後に鎮火（4月10日午前0時51分ごろ発生） 2026年4月10日 2時35分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県飯塚地区消防本部によると、10日午前0時51分ごろ、飯塚市平恒515番地49付近で建物火災が発生した。同1時24分ごろ鎮火した、 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡市中央区の建物火災で消防隊出動 六本松4丁目3番付近（4月9日午後11時7分ごろ） 大分・別府市の20代男性が警察官ら名乗る偽電話詐欺で250万円被害 「詐欺事件の共犯」「電話で取調べする」 警察手帳のような物を見せ送金させる 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 大阪, 金属加工, 横浜, 商店街, 墓, デイサービス, 仏壇, 長野, 上田