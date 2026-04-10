『ナイナイANN』劇団ひとりゲスト 「イヤだ」シリーズ届ける
ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、23日深夜放送に劇団ひとりをゲストに迎え「こんなエロい新生活はイヤだ！」を届ける。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
およそ2年半ぶりのゲスト出演となる劇団ひとり。劇団ひとり×ナインティナインといえば、過去にも深夜ラジオの限界に挑戦した、さまざまなトークが展開されてきた。
恒例企画となっている「イヤだ」シリーズだが、今回は「こんなエロい新生活はイヤだ！」と題し、リスナーからネタハガキ・メールを募集。それを元に劇団ひとりとナインティナインが、深夜ラジオならではのトークを展開していく。一方で、作家や映画監督としての劇団ひとりの一面も垣間見ることができるのか。
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およそ2年半ぶりのゲスト出演となる劇団ひとり。劇団ひとり×ナインティナインといえば、過去にも深夜ラジオの限界に挑戦した、さまざまなトークが展開されてきた。
恒例企画となっている「イヤだ」シリーズだが、今回は「こんなエロい新生活はイヤだ！」と題し、リスナーからネタハガキ・メールを募集。それを元に劇団ひとりとナインティナインが、深夜ラジオならではのトークを展開していく。一方で、作家や映画監督としての劇団ひとりの一面も垣間見ることができるのか。