NY株式9日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　48283.94（+374.02　+0.78%）
ナスダック　　　22816.73（+181.74　+0.80%）
CME日経平均先物　56720（大証終比：+410　+0.72%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10603.48（-5.40　-0.05%）
独DAX　 23806.99（-273.64　-1.14%）
仏CAC40　 8245.80（-18.07　-0.22%）

米国債利回り
2年債　 　3.756（-0.029）
10年債　 　4.264（-0.028）
30年債　 　4.867（-0.015）
期待インフレ率　 　2.346（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.988（+0.044）
英　国　　4.749（+0.038）
カナダ　　3.434（-0.028）
豪　州　　4.911（+0.054）
日　本　　2.379（+0.020）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝96.83（+2.42　+2.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4815.40（+38.20　+0.80%）

ビットコイン（ドル）
72448.25（+1069.45　+1.50%）
（円建・参考値）
1149万7537円（+169722　+1.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ