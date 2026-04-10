ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３７４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 48283.94（+374.02 +0.78%）
ナスダック 22816.73（+181.74 +0.80%）
CME日経平均先物 56720（大証終比：+410 +0.72%）
欧州株式9日終値
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.756（-0.029）
10年債 4.264（-0.028）
30年債 4.867（-0.015）
期待インフレ率 2.346（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.434（-0.028）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝96.83（+2.42 +2.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4815.40（+38.20 +0.80%）
ビットコイン（ドル）
72448.25（+1069.45 +1.50%）
（円建・参考値）
1149万7537円（+169722 +1.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48283.94（+374.02 +0.78%）
ナスダック 22816.73（+181.74 +0.80%）
CME日経平均先物 56720（大証終比：+410 +0.72%）
欧州株式9日終値
英FT100 10603.48（-5.40 -0.05%）
独DAX 23806.99（-273.64 -1.14%）
仏CAC40 8245.80（-18.07 -0.22%）
米国債利回り
2年債 3.756（-0.029）
10年債 4.264（-0.028）
30年債 4.867（-0.015）
期待インフレ率 2.346（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.988（+0.044）
英 国 4.749（+0.038）
カナダ 3.434（-0.028）
豪 州 4.911（+0.054）
日 本 2.379（+0.020）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝96.83（+2.42 +2.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4815.40（+38.20 +0.80%）
ビットコイン（ドル）
72448.25（+1069.45 +1.50%）
（円建・参考値）
1149万7537円（+169722 +1.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ