◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

１３年連続１５度目の出場となる２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は前半をバーディーなし、１ボギーの１オーバーで折り返した。

１番はピン奧８メートル強からタッチを合わせ、パー発進。２番、３番もお先の２パットでパーを重ねた。５番はティーショットを左バンカーに入れ、フェアウェーに刻むと、残り７７ヤードの第３打はグリーン手前へ。２メートル半ほど残ったパットを沈めボギーにとどめた。

８番パー５はピン奧１・８メートルのチャンスがカップ右に蹴られ、なかなかバーディーが来ない。９番はティーショットを右の林まで曲げたが、２メートル弱を沈めてパーをセーブ。１０番でこの日初めてのバーディーを奪うと、ようやく笑みが漏れた。

メジャー２勝のコリン・モリカワ、米ツアー５勝のラッセル・ヘンリー（ともに米国）と同組の予選ラウンドを、白のパンツと紺の長袖でスタートした。

６日にアウト、７日にインコース９ホールを東北福祉大後輩の片岡尚之（ＡＣＮ）と回った。開幕前日の８日はラウンドはせずに、ショット、アプローチ、パッティングに約３時間かけ、最終調整を済ませた。

７日夜は昨年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）がホストを務めたチャンピオンズ・ディナーに出席した。開幕前に「またグリーンジャケットを着られるように頑張りたい」と話していた。