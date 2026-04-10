◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は２バーディー、６ボギー、４ダブルボギーの１２オーバー８４でホールアウトした。

２番パー５で６メートルを沈めて初バーディーを奪ったが、直後の３番で４オン２パットのダブルボギーを喫した。その後もショットの精彩を欠き、思うようにグリーンを捉えることができない。５番、７番と約４メートルのパーパットが残り、決められずにボギーとした。９番では残り１４６ヤードの第２打を傾斜を使ってピン右１・２メートルにつけ、バーディーとし後半に入ったが、苦しい展開が続いた。

１１番はグリーンまで３打を要し、９メートルのパーパットがカップに蹴られてボギー。１２番パー３は第１打がミスショットになり、グリーン手前のクリークのさらに手前へ。ここもボギーとなり、１３番パー５は第２打を左のレッドペナルティーエリアに打ち込み、４オン３パットのダブルボギー。アーメンコーナーの３ホールで４つスコアを落とした。

１５番パー５はグリーンを狙った第２打が、傾斜を転がりクリークへ。５オン２パットでこの日３つ目のダブルボギーを喫し、最終１８番でもダブルボギー。後半９ホールで４６打を要した。

片岡は昨年の日本オープンを制し、出場権を獲得した。予選ラウンドはマックス・ホマ（米国）、カルロス・オルティス（メキシコ）と同組で回っている。２日目に浮上を目指す。