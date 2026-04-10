日経225先物：10日2時＝410円高、5万6720円
10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円高の5万6720円と急騰。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては824.68円高。出来高は9827枚となっている。
TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56720 +410 9827
日経225mini 56715 +405 157153
TOPIX先物 3784.5 +32 14588
JPX日経400先物 34225 +335 239
グロース指数先物 738 +4 952
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56720 +410 9827
日経225mini 56715 +405 157153
TOPIX先物 3784.5 +32 14588
JPX日経400先物 34225 +335 239
グロース指数先物 738 +4 952
東証REIT指数先物 売買不成立
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