　10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円高の5万6720円と急騰。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては824.68円高。出来高は9827枚となっている。

　TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比32ポイント高、TOPIXの現物終値比は43.03ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56720　　　　　+410　　　　9827
日経225mini 　　　　　　 56715　　　　　+405　　　157153
TOPIX先物 　　　　　　　3784.5　　　　　 +32　　　 14588
JPX日経400先物　　　　　 34225　　　　　+335　　　　 239
グロース指数先物　　　　　 738　　　　　　+4　　　　 952
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース