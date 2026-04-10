ドル円が１５８円台に再び下落 イスラエル、レバノンとの直接交渉に合意＝ＮＹ為替 ドル円が１５８円台に再び下落 イスラエル、レバノンとの直接交渉に合意＝ＮＹ為替

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先ほどからドル円が１５８円台に急速に伸び悩む動きが見られている。米株式市場にも買いが入り、ダウ平均がプラスに転じている。



イスラエルがレバノンとの直接交渉に合意したとのニュースに反応しているようだ。イスラエルのネタニヤフ首相が、レバノンとの直接協議に合意したと表明。「レバノン側が繰り返し直接交渉の開始を求めてきたことを踏まえ、できるだけ早期に直接交渉を開始するよう内閣に指示した」と述べた。交渉は、ヒズボラの武装解除と、イスラエルとレバノン間の平和的関係の構築に焦点を当てる見通し。



一方、トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と８日に電話会談し、イランとの協議を確実に成功させるため、レバノンでの攻撃を縮小するよう要請したと伝わっている。ＮＢＣが政権高官の話として報じていた。高官によると、イスラエルは協力的なパートナーになることに同意したという。



本日の高値が１５９．３０円付近、２１日線が１５９．２５円付近に来ており、２１日線に上値を抑えられた格好となっている。ドル円は先週以降、１６０円台に何度か上昇したものの、水準を維持できていない。次第に上値が重くなって来ている兆候も出ている。



USD/JPY 158.79 EUR/JPY 185.92

GBP/JPY 213.49 AUD/JPY 112.55



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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