◇セ・リーグ 阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日 甲子園）

阪神・森下が、22年ドラフト同期入団の先発・茨木を援護する放物線を描いた。0―0で迎えた4回先頭の2打席目。カウント2―2から奥川の低めカーブをうまくバットに乗せた。

「奥川投手に昨シーズンはかなりやられていた。（カーブは）頭にも入っていた。うまく拾って打てた」

打球は左翼席に飛び込む2試合ぶりの4号の先制弾。開幕から4カード連続勝ち越しに貢献し、首位・ヤクルトに再び0・5ゲーム差に接近する一撃となった。開幕から12試合を消化した時点での4本塁打。自己最多の23本塁打をマークした昨季を大きく上回るハイペースだ。3月の第6回WBC準々決勝・ベネズエラ戦で放った一時、勝ち越しの3ラン同様、低めの変化球に泳ぎながら対応ができるようになった今季、「最低30本塁打以上」の目標をあっさりと達成しても何ら不思議はない躍動ぶりだ。

「最初は何を考えているか分からない。表情に出ないヤツだったけど、関わってみたら自分のことをいじってきたりする。先輩、後輩ですけど同期なので、仲良くできる人」

頼もしいお兄ちゃんだ。プロ初先発の茨木は4学年下の後輩。入団当時、鳴尾浜球場に隣接していた旧2軍選手寮「虎風荘」で2年間、寝食を共にした。高卒入団でプロの高い壁に挫折する姿を何度も目撃してきたからこそ、バットで初勝利をプレゼントしたい強い気持ちがあった。「（茨木には）ちゃかす感じで試合前から会う度に“頑張れ”と言っていた。自分が打ってヒデ（茨木）を勝たせられたのはうれしい」と喜んだ。

4本塁打はリーグトップで、打点9も佐藤輝と並んで同1位に浮上した。本塁打は47本ペースの量産態勢。「今のところは1位ですけど試合は続く。もっともっとチャンスで打てればいいかなと思っているので、引き続き頑張りたい」。猛虎の中軸として、任される役目は分かっている。 （石崎 祥平）

○…森下（神）が4回、決勝の4号ソロでプロ初のリーグ単独トップに立った。チーム12試合目の4号はプロ4年間で最速ペース。シーズン143試合換算で47本ペースになる。

○…阪神が連敗を阻止し、貯金を今季最多に並ぶ4とした。開幕から4カード連続勝ち越しは、08年の7カード連続以来。