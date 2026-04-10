◇セ・リーグ 阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日 甲子園）

阪神・茨木秀俊投手（21）が9日、ヤクルト戦（甲子園）でプロ初勝利を挙げた。初先発で6回無失点。北海道出身で“道産子投手”の初先発勝利は球団3人目になった。雨の中で被安打5、5奪三振の力投。昨季の1軍デビューから通算3度目の登板で大役を果たし、18年ぶりの開幕4カード連続勝ち越しに貢献した。

プロ初先発とは思えない。先頭打者に出塁を許しても、ピンチを迎えても、茨木は終始、落ち着いた表情でスコアボードに「0」の数字を刻み続けた。2点のリードを懸命に死守して6回5安打無失点。その姿に天も味方し、7回裏に降雨コールドゲームが成立し、待望のプロ初勝利を挙げた。

「本当にうれしい気持ちが一番です。（緊張は）すると思っていたんですけど、少し力んだくらいで。良い緊張感でした」

初回から2イニング連続で先頭打者に安打を献上も、要所を締めてリズムに乗った。最大のヤマ場は6回。2死満塁で代打・宮本を迎えた。試合序盤から降り出した雨も強まる中、肝の据わった21歳は地に足がついていた。「しっかり腕を振って、高さだけ間違えないようにと」。4球連続でチェンジアップを選択。カウント1―2からの4球目。狙い通り低めに投げきった勝負球で空振り三振に仕留めてピンチを脱した。「自分でつくったピンチは、自分で抑えないと成長がない。良い経験になったと思う」と笑顔で振り返った。

「4年目で、1軍で活躍したい気持ちが強い年でした」

オフは危機感を募らせていた。昨年は腰のケガで、年間を通して実戦登板できない時期の方が長かった。今オフのドラフトでは同い年の大卒選手も指名される。「今年、1軍でやれるところを見せないと」。より自身に厳しく練習を課すと決めた。

実家の札幌市手稲区の近くには、標高1023メートルの手稲山がそびえる。オフに帰省した際は毎日、早朝から出かけ、雪化粧した険しい山麓100メートルを、滑り止めのスパイクがついたシューズを履いて10本、20本…と駆け上がった。その足でトレーニング施設に向かい、ウエートトレーニングで汗を流す日々。実家に帰宅後は、庭で白い息を吐きながらシャドーピッチングを繰り返した。帰省しながらも両親はなかなか息子に会えなかった。

食生活も変わった。昨年まで、選手寮での昼食時は最後まで残って食べ切っていたが、今年は違う。帰省中も朝から2〜3合の白米をたいらげた。公称は87キロだが、「今は朝一で量っても90キロあります」と胸を張る。意識改革が、この日のプロ初勝利に直結した。

球団高卒の初先発初勝利は21年の西純以来。猛虎の若きホープが、大きな一歩を踏み出した。「1軍で活躍し続ける投手になりたい」。記念すべき1勝を弾みにトップまで駆け上がる。 （松本 航亮）

○…コールド試合でプロ初勝利を手にした投手は05年5月1日広島戦の野間口貴彦（巨）、07年6月8日ヤクルト戦の吉川光夫（日）らがいる。野間口はプロ初登板初先発初完投勝利、吉川はプロ4試合目でつかんだ白星だった。

≪強雨で試合中断「記念球」ない！？≫

○…プロ初勝利の茨木に珍事が起きた。本来なら、9回を締めた投手や藤川監督からウイニングボールを手渡されるが、この日は自軍攻撃中に強雨で試合が中断し、そのままコールドゲームとなったため、勝利の瞬間に使われていた「記念球」がない。ヒーローインタビューでも「ほしいですね。両親に渡したい」と苦笑い。試合で使用した公式球は多くあるため、その中の1球が手渡されることになるのか、今後の展開が注目される。