ビスキュイテリエ ブルトンヌの母の日♡華やか焼き菓子ギフト特集

大切なお母さんへ、上品で華やかなスイーツを贈りたい方に♡ビスキュイテリエ ブルトンヌから、母の日限定の焼き菓子やケークが登場しました。フルーティな味わいやバターのコクを楽しめるラインナップは、特別な日のギフトにぴったり。見た目も美しい、とっておきのスイーツをチェックしてみてください♪

華やかな限定ケーク♡

「チェリーとアプリコットのケーク」は2,484円（税込）。刻んだアプリコット入りの生地にチェリーのコンポートを閉じ込めた、フルーティで香り高い一品です。

販売期間は4月22日（水）～5月10日（日）。※オンラインショップは4月17日（金）12：00頃～

紅茶との相性も抜群で、母の日ギフトにぴったりの華やかな味わいです。

ヴィタメールの母の日ギフト2026♡華やかショコラ＆焼き菓子登場

焼き立てスイーツも充実

「ガトー・ナンテ〈チェリーとアールグレイ〉」（486円税込）は、ベルガモットの香りとチェリーの甘酸っぱさが魅力。

「フランボワーズのガレット」（432円税込）は、発酵バターのコクとフランボワーズの酸味が絶妙にマッチ。

販売期間は4月15日（水）～5月12日（火）。※焼き立て商品のためオンラインショップでの販売はありません。

ギフトセット＆紅茶もチェック

「フローラル ギフト」は5個入1,674円（税込）、8個入2,646円（税込）、12個入3,564円（税込）と用途に合わせて選べます。

さらに「ブルトンヌ オリジナルブレンド紅茶〈No.03 Bouquet〉」（6個入1,404円税込）も展開。焼き菓子とのペアリングも楽しめる華やかな味わいです。

※なくなり次第終了

特別な想いをスイーツに込めて

ビスキュイテリエ ブルトンヌの母の日スイーツは、味わいも見た目も華やかな特別なギフト♡バターのコクとフルーツの爽やかさが重なり、心に残るひとときを演出してくれます。

大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にもぴったり。この機会にぜひチェックしてみてください♪