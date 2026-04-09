【40代・50代】“くっきり分け目”が老け見えの原因に。今っぽく映える大人ヘアの整え方
髪型は変えていないのに、どこか古く見える原因として見直したいポイントの１つが“分け目”。いつも同じ位置でくっきり分けていると、トップがつぶれやすくなり、全体が重たく見える原因になることがあります。2026年春は、“分け目をぼかす”だけで印象が自然に整えるのがポイント。ほんの少しの変化で、今っぽさと軽やかさを無理なく引き出しましょう。
“くっきり分け目”が重たく見える理由
分け目は無意識のうちに固定されがちです。同じ位置で分け続けると、その部分の根元が寝やすくなり、トップの立体感が出にくくなります。
▲くっきり分け目はトップがつぶれやすく、全体を重たい印象に見せることも。分け目をぼかすだけで、自然な立体感と軽やかさが生まれる
“ぼかすだけ”で自然な立体感が生まれる
分け目は大きく変える必要はありません。いつもの位置から数センチずらす、あるいはジグザグに崩すだけで、根元が自然に立ち上がりやすくなります。
ポイントは、無理にボリュームを出そうとしないこと。あくまで“空気が入る状態”をつくることで、やわらかく軽やかな印象につながります。手ぐしで整えるくらいのラフさが、今のバランスに合っています。
“分けない仕上げ”で今っぽく整う
2026年春は、分け目をはっきり見せないスタイルも注目されています。きっちり分けるのではなく、あえて曖昧にすることで、やわらかさと抜け感が生まれます。
▲分け目をはっきり作らず、根元に自然な動きをつけることで、軽やかで今っぽい印象に整う
乾かすときに分け目を決めず、前後や左右に揺らしながら乾かすだけでも、根元が自然に立ち上がりやすくなります。整えすぎない仕上がりが、今っぽい印象をつくります。
分け目をくっきりさせない意識が、大人ヘアを軽やかに整えるきっかけに。まずはいつもの分け目をほんの少し崩すことから、取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※ 本記事の内容は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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