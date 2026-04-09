パンツスタイルに差が出る理由はこれ。40代からのヒップラインを整える簡単ストレッチ
ヒップの位置が少し下がって見えたり、太ももとの境目がぼやけたりなど、パンツスタイルが決まらない原因は、筋力不足よりも“お尻まわりのこわばり”にあるかもしれません。そこで取り入れたいのが、大臀筋と中臀筋にアプローチする簡単ストレッチ。固まりやすい部分をゆるめることで、ヒップラインの位置と形を自然に整えます。
【STEP１】お尻の奥をゆるめる
床に仰向けになり、片脚をもう一方の太ももに乗せるように組みます。下の脚のひざ裏を両手で抱え、胸の方へ軽く引き寄せましょう。骨盤が浮かない位置で止め、お尻の奥にじんわりと伸びを感じながら20秒キープします。
【STEP２】横〜外側まで広げる
▶効かせるコツ
“強く引く”より“力を抜く”が正解。無理に抱え込むと太ももや腰に力が入り、お尻に効きにくくなります。呼吸を止めず、吐くたびに余計な力を抜くことで、奥の筋肉までしっかりゆるみます。伸びている場所が“お尻”にあるかを意識することもポイントです。
ヒップラインを整えるだけでも印象が変わります。固まりやすい部分をゆるめることで、後ろ姿の軽さや脚長感は自然と引き出されるもの。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼ダイエットしても下半身だけ変わらない人へ。“姿勢から整える”だけでヒップラインが変わる簡単習慣