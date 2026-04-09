お笑いコンビ・ホンジャマカの恵俊彰が7日、MCを務めるTBS系情報番組「ひるおび」に生出演。12人の宇宙飛行士を月面着陸させた「アポロ計画」の陰謀論に触れ、波紋を広げている。

この日、米航空宇宙局（NASA）が6日に国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環で打ち上げられた有人宇宙船オリオンが、人類史上、地球から最も遠い地点に到達したと発表。これを受けて、この日の放送では科学ジャーナリストの専門家をスタジオに招き、アルテミス計画を特集した。同計画では2028年に2人の宇宙飛行士による月面着陸を経て、最終的には有人の火星探査を目標に掲げているという。

「アポロ計画」につづく月面探査について、恵は「八代さん、アポロ11号でしたっけ？ 月に1969年でしたっけ？あれ以来、人類が月に着陸をしますよ。もう1回」と振ると、弁護士でタレントの八代英輝氏は「僕は月に着陸したのをちょっと疑っていたので……」と懐疑を口にした。

すると、恵は「どこかのスタジオで撮ったのではないかと。なんで宇宙なのに国旗がたなびいているのか？」と共感。さらに勘繰る恵は、アポロ計画の月面着陸は「確かなことなのですか？」とスタジオに同席した科学ジャーナリストに問いただすも「もちろん、確かなことです」と太鼓判を押された。

以降も番組ではアルテミス計画の特集を続行したが、恵は再びアポロ計画を蒸し返し、「何回聞いても信じられない」と疑ってかかった。それでも恵は、アポロ計画における最後の飛行となるアポロ17号の宇宙飛行士が月面を歩く姿のVTRが流れようが「本当ですか？と思ってしまう」と首をかしげ、これに八代氏も「すごくスタジオっぽい」と腑（ふ）に落ちない様子をうかがわせた。

放送終了後、恵の陰謀論に「アポロ14号が月面に降りた時ゴルフをやっている映像がある。かなり画質は悪いが、放物線などが重力の異なる地球では撮影できないもの」「今頃陰謀論をなぜ口にするのか動機が気になる」「衛星生中継で月面着陸を視ていた世代で、あれは本物だと思っています」といったコメントがネット上で見られた。

辺野古沖の船転覆事故の扱いにも疑問の声

同番組といえば、先月16日に起きた沖縄県辺野古沖の船転覆事故の扱いに視聴者から疑問の声が上がっていた。この事故は、京都の同志社国際高校の生徒18人などが乗る小型船2隻が転覆し、船長と女子高校生が亡くなったもの。

これに同番組は、旅客登録の不備や船の構造的問題を伝えたが、亡くなった船長をよく知る2人の人物の証言をもとに人柄を紹介する内容に重点を置き、最終的な出航判断は船長に委ねられていたと伝えていた。事故をめぐっては、“船長としての判断”も議論されるなか、船長の人柄を“美談”のように扱った番組に批判の声がSNS上で確認できる。

番組の取り上げるテーマに疑問が多い同番組だが、ここ最近は、恵が報道のあり方をめぐって出演者と“口論”に発展することもあり、今回の陰謀論といいお昼のお茶の間をざわつかせている。

人類が月に着陸したのはおよそ56年前の1969年7月20日。現在の価値で約14兆円を投じた前人未到の偉業の裏には名もなき技術者たちが困難に挑む姿があったからこそ。そして、偉業を支えたいくつもの技術は現在の科学の礎となっているのだ。疑う以前に、これらの功績を称えるべきではないだろうか。