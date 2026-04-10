『惡の華』原作・押見修造の描き下ろし読切 「クソムシが」セリフは奥さんからインスピレーション
9日深夜24時よりテレ東系で放送開始したドラマ『惡の華』を記念し、原作・押見修造先生による描き下ろし特別読み切りが、発売中の「別冊少年マガジン」5月号に掲載されている。読み切りは、『惡の華』連載当時を追憶する内容となっている。
【画像】『惡の華』原作者の奥さん？公開された読切のページ
1巻書影にも使用され、あの演じる仲村佐和の「クソムシが」のセリフは、押見先生の奥さんからインスピレーションを受けていた。その様子も、本読み切りで描かれている。
■『惡の華』／押見修造
ボードレールを愛する少年、春日高男。ある日、彼は、放課後の教室に落ちていた、大好きな佐伯奈々子の体操着を、思わず盗ってしまう。それを、嫌われ者の少女・仲村佐和に見られていたことが発覚!!盗んだことをバラされたくない春日に、彼女が求めた“契約”とは‥‥!?
【画像】『惡の華』原作者の奥さん？公開された読切のページ
1巻書影にも使用され、あの演じる仲村佐和の「クソムシが」のセリフは、押見先生の奥さんからインスピレーションを受けていた。その様子も、本読み切りで描かれている。
■『惡の華』／押見修造
ボードレールを愛する少年、春日高男。ある日、彼は、放課後の教室に落ちていた、大好きな佐伯奈々子の体操着を、思わず盗ってしまう。それを、嫌われ者の少女・仲村佐和に見られていたことが発覚!!盗んだことをバラされたくない春日に、彼女が求めた“契約”とは‥‥!?
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