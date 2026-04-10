バンダイは、なりきり玩具「DXブレイカムドォーン」を2026年3月21日に発売した。

本商品は『仮面ライダーゼッツ』に新たに登場した“懲役1000年の男”ジークが「仮面ライダードォーン」へ変身する際に使用するアイテムであり、武器となる「ブレイカムドォーン」をなりきり玩具で再現したもの。剣タイプの武器アイテムで、大剣モードと双剣モードの合体・分離機能を持っている。

「DXブレイカムドォーン」大剣モード

「DXブレイカムドォーン」双剣モード

「DXブレイカムドォーン」は付属のパニッシュカプセムをセットして回転させ、剣を双剣に分離させることで変身音が発動。LEDが発光し、「仮面ライダードォーン」への変身遊びが楽しめる。

また、トリガーボタンを押すと大剣モード、双剣モードでそれぞれ剣撃音が発動。大剣モードでカプセムを回して必殺技を発動でき、各モードで異なる必殺技が発動する。

本稿では「DXブレイカムドォーン」の変身から各モードのなりきり遊びを紹介していく。

重厚感ある大剣モード、スタイリッシュな双剣モード

「DXブレイカムドォーン」は上述した通り、大剣モードと双剣モードの2つのモードがある。

最初に大剣モードを見ていこう。このモードでは一振りの剣で、重厚感ある造形となっており、全体はネイビー系のカラーにピンクの差し色が施されている。刃部分はクリアーパープルで成形されている。

中央には「DXブレイカムゼッツァー」などと同様にカプセムをセットする装填口が設けられている。中にはカプセムの回転を認識する部分とカプセムを個別認識するピンの小さいボタンが配置されている。

「DXブレイカムドォーン」大剣モード

細かいケーブルパーツなどは色分けされている

刃はクリアパープルで分厚い造形となっている

本体側のグリップにはトリガーボタンが配置されている

「DXブレイカムドォーン」の電池カバーはスイッチを押し込んでスライドすることで外すことができる。使用電池は単4乾電池×3本

手前の鍔部分には双剣モードに分離できるボタンがある

本体裏面にはカプセムのロック解除ボタン、電源スイッチが配置されている

カプセムの装填口もしっかりモールドが施され、個別認識ピンが配置されている

付属のパニッシュカプセムをセット

「DXブレイカムゼッツァー」（上）と比較。ブレード部分に厚みがあり、重厚感ある印象

発光ギミックは刀身部分が発光する仕掛けとなっている。カプセム装填口側からはスリットからLEDが光って見えるようになっている。

刀身部分のスリットが光る

裏面から見ると刀身が光っているのがわかる

続いて、双剣モードを見ていこう。

大剣モードの鍔部分にあるボタンを押すことで、大剣と小刀による二刀流にすることができる。大剣は刀身部分が露出。クリアパーツの上に龍のような模様が確認できるようになっている。

小刀は本体と比べると少し小ぶりな印象だが、鍔部分がグリップとなる。本体から分離した状態でも小刀的なデザインがしっかりと造形されているのも面白い。

「DXブレイカムドォーン」双剣モード

ブレイカムドォーン本体は刀身部分が露出。発光部分もより広くなっている

双剣の分離は本体に一部を差し込んで合体している機構となっている

小刀部分もしっかり剣らしいシルエット

内側もケーブル造形がしっかりと施されている

「DXブレイカムゼッツァー」（上）と比較

付属のパニッシュカプセムは通常のライダーカプセム同様中央にドットアニメーションが描かれた回転ギミックを備えている。

外観はパープル系を基調にブルーのマーブル模様が入った彩色となっている。ドットの絵も龍のようなキャラクターが飛び出してくるようなデザインで、回転することで迫力あるアニメーションが楽しめる。

「DXブレイカムドォーン」にセットして遊ぶことはもちろん、別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」とも連動する。

パニッシュカプセム

色合いもパープル系を基調にブルーのマーブルが入ったデザイン

カプセム下部の認識ピン

中央に4枚のドット絵があり、回転することで龍のようなキャラクターが飛び出して見えるアニメーションとなる

「変身ベルト DXゼッツドライバー」とも連動する。

なりきり遊びが広がる。各モードで音声、ビジュアルが変化

ここからは音声、発光ギミックについて見ていきたい。

「仮面ライダードォーン」への変身なりきり遊びは、「変身ベルト DXゼッツドライバー」とは違った遊び方で、パニッシュカプセムをセットして回転させ、剣を分離することで変身する。これまでにない変身体験で、武器型のアイテムなので変身後のポージングも楽しくなる。

剣撃音も大剣モード、双剣モードで異なる。大剣モードでは重い一撃を放つような音声で、双剣モードでは軽やかに連撃を放つような連続音となっている。

そして、各モードで必殺技音声が異なる。大剣モードの状態でパニッシュカプセムを回すことで待機音が発動。そのままトリガーボタンを押すと大剣モードの必殺技が発動。そして、待機音が鳴ってからブレードを分離し、トリガーボタンを押すことで双剣モードの必殺技が発動する。また、双剣モードの状態でカプセムを回転させることで能力技が発動する。

大剣モードでは「パニッシュ・シュート！ ジ・エンド！」と豪快な音声が鳴り、双剣モードでは「ドォーン・パニッシュエッジ！ ゲット・ロスト！」と鋭い音声でそれぞれのフィニッシュの爽快感が楽しめる。

発光も大剣モードでは刀身ののスリットが光るような演出、双剣モードでは露出した刀身全体が光る演出と、それぞれの個性が感じられるものとなっている。

また、別売りの「インパクトカプセム」や「レジェンドライダーカプセム」をセットすると個別認識によって、カプセムごとに異なった音声を楽しむことができる。

もちろん、パニッシュカプセムも別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」にセットすることで、能力技や必殺技音声を発動することができる。

【「DXブレイカムドォーン」の音声ギミックをチェック！【#仮面ライダーゼッツ】】

以上、「DXブレイカムドォーン」のレビューをお送りした。

「仮面ライダードォーン」が使用する変身アイテムであり、武器アイテムである「ブレイカムドォーン」。ベルトタイプの変身とは異なる変身アクションの新鮮さと未知数の強さを感じる音声の数々にワクワクした。

大剣モードと双剣モードによるデザインの変化、各モードの切り替えも直感的にでき、剣撃音をはじめポージングを取るのが楽しくなる。

第2章に突入した『仮面ライダーゼッツ』。主人公の万津莫たちを翻弄する「仮面ライダードォーン」がどんな活躍を見せるのか？ 「ブレイカムドォーン」でどのようなアクションを見せてくれるのかも注目だ。

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