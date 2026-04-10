Apitor Robot R 収納型

Amazonにて、Apitorのプログラミングロボットキットが特別価格で販売されている。期間は4月23日23時59分まで。

今回、プログラミング宇宙ロボットキット「Robot J」や、プログラミングバギーロボットキット「Robot R」といった初心者向けのプログラミングロボットキット各種がラインナップ。大容量で耐久性を備え、積み重ね可能な収納ボックスが付いたタイプもあり、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Robot J 収納型」

本商品はRC「ロボットJ」の組み立てやプログラミングなどを楽しめるキット。リアリティを追求したデザインと柔軟な手関節を持つ6種類の異なるモデルが組み立てられる。

480以上のブロック、1つのコントロールモジュール（2つの高速モーター付き）、2つのLEDライト、1冊の組み立て説明書、1つの収納ボックス、1つの仕切りトレイが含まれている。

「Robot R」

本商品は、ブロックを用いてオフロード車、ロケットカー、ピックアップトラック、ロボバグ車の4種類のカーモデルを組み立てられるキット。300以上のブロックと車両用ステッカー、1つのコントロールモジュール（2つの高速モーター付き）、2つのLEDライト、1冊の組み立てマニュアル、1つの分類トレイが含まれる。

アプリケーションには、プログラミングのサンプルとステージクリア型のゲームモードを搭載。楽しくインタラクティブなゲームを通じてプログラミングを学べる。