【Amazon：GuliKit ゲーミングコントローラー セール】 セール期間：4月10日0時～4月23日23時59分

「GuliKit TT Max コントローラー」

Amazonにて、GuliKitのゲーミングコントローラーがセール価格で販売されている。セール期間は4月23日23時59分まで。

期間中は、「TT Max」と「TT Pro」がお買い得になっている。どちらも、GuliKitが独自に開発した次世代通信技術「Hyperlink2」を採用し、接続の安定性を大幅に強化した上、有線接続時には最小0.00216s、PCでの無線接続でも最小0.00262sという低遅延を実現。ボタン、スティック、トリガーのいずれの入力においても応答性が従来よりさらに向上し、操作の“滑らかさ”を指先で感じることができる。Nintendo Switch/Nintendo Switch2/PC/Android/iOSに対応し、4つのプラットフォームごとに独立したペアリングモードを搭載。あらゆるデバイスで常に安定したプレイ環境を提供する。

また、GuliKit独自開発の4000段階超高精度TMR（磁気センサー）スティックを採用。長期使用でもドリフトが発生しにくい高耐久設計に加え、誤操作を防ぐ隠し調整機構を搭載している。3回転（最大720度）の広範囲テンション調整に対応。

マクロループ機能に対応しており、スティック・ボタン・トリガーを含む一連の操作を最長10分間まで記録可能。複雑な連続操作もワンボタンで再現でき、格闘ゲームのコンボやFPSの連続アクションなど、精度が求められる場面で大きな優位性を発揮する。「TT Max」と「TT Pro」の機能は共通点が多いが、「TT Max」は高さの異なる3種類のスティックキャップを同梱。また、十字キーを4方向入力モードに切り替えられるほか、AB・XYボタンの配置をPCで自由に入れ替えられる機能などを搭載した上位モデルとなっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

GuliKit TT Max コントローラー

【パッケージ内容】

TT Maxコントローラー本体、PC05コントローラー用コンバーター、交換用ABXYボタンツール、交換用二層式十字キー、4つの背面ボタン、3種類の高さの異なるスティックキャップ、Type-C充電ケーブル、保護ケース、日本語マニュアル

GuliKit TT Pro コントローラー

【パッケージ内容】

TT Proコントローラー本体、PC05コントローラー用コンバーター、交換用ABXYボタンツール、交換用二層式十字キー、4つの背面ボタン、Type-C充電ケーブル、保護ケース、日本語マニュアル