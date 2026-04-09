ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「男は子どものお迎えを理由に帰れないんだよ！」夫の主張が意味不明… 「男は子どものお迎えを理由に帰れないんだよ！」夫の主張が意味不明…！ 共働きなのに完全妻任せの夫は変わるのか？ 「男は子どものお迎えを理由に帰れないんだよ！」夫の主張が意味不明…！ 共働きなのに完全妻任せの夫は変わるのか？ 2026年4月9日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ そう、奥さんは別に「飲み会に行くな」とは言っていないんですよね。予定がわかった時点で調整してほしいんですよね。いまのところドタキャンしても奥さんがなんとかしてくれていますが…奥さんも無理だったらどうずるつもりなんでしょうか？そして昨日の今日でまた、旦那さんはドタキャンするのです…。>>【まんが】妻任せな無責任夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻任せな無責任夫 ドヤ顔の直後にまさか…義妹の高級ドレスが一瞬で台無しに【私が義妹と縁を切った理由 Vol.31】 気も使うし早く帰りたい…夫も義両親も飲んだくれてて当てにならない【私が義妹と縁を切った理由 Vol.30】