　10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の5万6120円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては224.68円高。出来高は6309枚となっている。

　TOPIX先物期近は3746.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.03ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56120　　　　　-190　　　　6309
日経225mini 　　　　　　 56120　　　　　-190　　　112981
TOPIX先物 　　　　　　　3746.5　　　　　　-6　　　 10528
JPX日経400先物　　　　　 33860　　　　　 -30　　　　 117
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　　+0　　　　 796
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース