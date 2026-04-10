日経225先物：10日0時＝190円安、5万6120円
10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の5万6120円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては224.68円高。出来高は6309枚となっている。
TOPIX先物期近は3746.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56120 -190 6309
日経225mini 56120 -190 112981
TOPIX先物 3746.5 -6 10528
JPX日経400先物 33860 -30 117
グロース指数先物 734 +0 796
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3746.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56120 -190 6309
日経225mini 56120 -190 112981
TOPIX先物 3746.5 -6 10528
JPX日経400先物 33860 -30 117
グロース指数先物 734 +0 796
東証REIT指数先物 売買不成立
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