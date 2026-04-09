地域密着と全国網の安心感を備える新店舗！ レッドバロン「レッドバロン大阪守口」

記事ポイント 大阪府守口市に「レッドバロン大阪守口」が2026年6月上旬オープン予定地域密着のサービス精神と全国305店舗ネットワークの安心感を両立オートバイ・パーツ・アクセサリー用品の販売と修理に対応 大阪府守口市に「レッドバロン大阪守口」が2026年6月上旬オープン予定地域密着のサービス精神と全国305店舗ネットワークの安心感を両立オートバイ・パーツ・アクセサリー用品の販売と修理に対応

大阪府守口市に「レッドバロン大阪守口」が2026年6月上旬にオープン予定です。

長年親しまれてきた山本自動車の二輪事業を承継し、地域に根差したサービス精神を引き継ぐ新店舗となっています。

レッドバロンならではの全国ネットワークも加わり、安心してバイクライフを支える拠点として注目を集めます。

レッドバロン「レッドバロン大阪守口」

オープン予定日：2026年6月上旬所在地：大阪府守口市浜町1-6-3営業時間：10:00〜19:00定休日：水曜定休（祝日は営業）取扱業務：オートバイ・パーツ・アクセサリー用品の販売・修理

「レッドバロン大阪守口」は、大阪府守口市で長年親しまれてきた山本自動車の二輪事業を承継してオープンする新店舗です。

地域密着で積み重ねてきたサービス精神を受け継ぎながら、レッドバロンの強みを加えた拠点として展開されます。

レッドバロンは「お客様第一主義」の理念を掲げ、バイクの楽しさを一人でも多くの人へ届けることを使命としています。

国内305店舗のネットワークを活かしたサポート体制が加わることで、購入から修理、用品選びまで幅広く対応する店舗となります。

地域に根差した親しみやすさと大手ならではの安心感が重なる点は、この店舗ならではの魅力です。

販売だけでなく修理にも対応しているため、日常のメンテナンスや長く乗り続けるための相談先としても心強い存在になります。

地域密着のサービス精神を受け継いだ店舗として利用しやすい拠点です。

全国305店舗のネットワークを活かした安心感が大きな魅力となっています。

販売から修理まで対応し、幅広いバイクライフを支える店舗です。

レッドバロン大阪守口の紹介でした。

よくある質問

Q. レッドバロン大阪守口はいつオープンしますか？

A. レッドバロン大阪守口は2026年6月上旬にオープン予定です。

Q. レッドバロン大阪守口ではどのような業務に対応しますか？

A. オートバイ・パーツ・アクセサリー用品の販売と修理に対応します。

Q. レッドバロン大阪守口の特徴は何ですか？

A. 山本自動車から受け継ぐ地域密着のサービス精神と、レッドバロンの全国305店舗ネットワークによる安心感をあわせ持つ点が特徴です。

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