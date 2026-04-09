ネイチャーリパブリックから新作「メルティングスティック」♡韓国風チーク登場

韓国アイドルのようなふんわり血色感を叶えたい方に♡ネイチャーリパブリックから、新作「メルティングスティック」が登場しました。とろけるようなテクスチャーで簡単に美しい発色を楽しめる、今注目のスティックコスメ。持ち運びにも便利なコンパクトサイズで、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれるアイテムです♪

クリームtoパウダーの新感覚

「メルティングスティック」は、クリームのようにするする伸びて、パウダーのようにふんわり密着する新感覚テクスチャー。

肌になじみやすく、濃淡の調整も簡単なので、ナチュラルからじゅわっと発色まで自在に楽しめます。シアバター¹とフルーツエキス²配合で、うるおい感もキープしながら美しい仕上がりに導きます。

クリアラスト×ハローキティ♡レトロ可愛い限定コスメが登場

豊富なカラー展開♡

クリームチークは全5色（ピーチバター、ベリーバター、トマトバター、ライチバター、ラベンダーバター）に加え、日本限定色「トーキョープラムバター」も登場。

さらにハイライト「タロクォーツ」とシェーディング「アッシュジンジャー」を含め、全8種類をラインナップ。

価格は各1,600円（税込）、内容量は7.5g（タロクォーツのみ9.5g）です。

ツヤと立体感も簡単に

ゼリーテクスチャーのハイライトは濡れたようなツヤ感*をワンタッチで演出。

シェーディングは自然な陰影をつくり、顔立ちを立体的に見せてくれます。ベースメイクの上からでもヨレにくく、長時間美しさをキープできるのも魅力です。

*メイクアップ効果による *1シア脂(保湿成分) *2フラガリアチロエンシス果実エキス、クランベリー果実エキス、セイヨウヤブイチゴ果実エキス、ローブッシュブルーベリー果実エキス(全て整肌成分) ※一部店舗を除く

簡単に韓国風メイク

ネイチャーリパブリックのメルティングスティックは、テクニックいらずでトレンドメイクが完成する優秀アイテム♡軽やかな使い心地と豊富なカラーで、自分にぴったりの仕上がりを楽しめます。

いつものメイクに取り入れて、韓国風の愛されフェイスを目指してみてください♪