内閣府は3月の「消費動向調査」を公表しました。今後、半年間の消費者の購買意欲などを示す「消費者態度指数」（2人以上の世帯/季節調整値）は33.3で、前の月と比べて6.4ポイント低下しました。

アメリカがイランを攻撃して以来初めての調査で、中東情勢の悪化にともなう原油高騰など先行きの不透明感が低下の背景として考えられるということです。

「消費者態度指数」は、50を基準として消費に前向きか慎重かを判断するもので、今回の指数はトランプ米政権が相互関税を公表した直後である去年5月以来の低水準となりました。

また、前の月からの下げ幅は、コロナ禍初期の2020年4月以来の大きさとなりました。

指数を構成する4つの項目が全て悪化し、「暮らし向き」は9.8ポイント、「耐久消費財の買い時判断」は7.7ポイント、「雇用環境」は5.7ポイント、「収入の増え方」は2.5ポイント、それぞれ低下しました。

こうしたことから、全体の評価を示す「基調判断」は、前の月の「改善に向けた動きがみられる」から、「弱含んでいる」に下方修正されました。基調判断の下方修正は去年4月以来11か月ぶりです。

また、1年後の物価の見通しについては「上昇する」との回答が7.5ポイント増え、93.1％となりました。