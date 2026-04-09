U-19日本代表FW高岡伶颯が疲労骨折でシーズン終了…仏3部バランシエンヌが別れ「今後のキャリアにおける成功を祈っています」
バランシエンヌ(仏3部)は9日、U-19日本代表FW高岡伶颯(19)の負傷を発表した。
クラブ公式サイトによると、高岡は3月のU-19日本代表ウズベキスタン遠征で負傷。足を疲労骨折した。高岡は日本でリハビリを行う予定だという。
高岡は昨夏にサウサンプトンからレンタル移籍でバランシエンヌに加入。トップチームで16試合3ゴールを記録していた。
高岡のレンタル期間はもともと1シーズンのみ。この怪我で今シーズン中の復帰は難しくなり、クラブは「レント選手のクラブでの活躍に感謝するとともに、今後のキャリアにおける成功を祈っています」と別れのコメントを伝えた。
クラブ公式サイトによると、高岡は3月のU-19日本代表ウズベキスタン遠征で負傷。足を疲労骨折した。高岡は日本でリハビリを行う予定だという。
高岡は昨夏にサウサンプトンからレンタル移籍でバランシエンヌに加入。トップチームで16試合3ゴールを記録していた。
高岡のレンタル期間はもともと1シーズンのみ。この怪我で今シーズン中の復帰は難しくなり、クラブは「レント選手のクラブでの活躍に感謝するとともに、今後のキャリアにおける成功を祈っています」と別れのコメントを伝えた。