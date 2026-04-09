インナージャーニー、キングレコードよりメジャーデビュー
インナージャーニーが、渋谷WWWで開催された＜ときめきヘルツ＞ツアーファイナルにて、キングレコードからメジャーデビューすることを発表。あわせて、5月20日にデビューシングル「Toi toi toi !」をデジタルリリースすることも明らかにし、同公演で初披露した。
インナージャーニーは、作詞作曲を手がけるカモシタサラ（Vo, G）と、アレンジを担当する本多秀（G）によるロックバンド。聴く人に安心感を与えるお守りのような存在として、心地よいサウンドがリスナーの心を優しく包み込む。
この日初披露した「Toi toi toi !」は、「うまくいくよ！」という幸運を祈るドイツ語のおまじないの言葉に着想を得て、カモシタが書き下ろしたエネルギッシュなロックナンバー。
カモシタは「新しい生活に不安を抱いているあなたに向けて書きました。音楽や映画、あなたが好きなものは変わらずに存在し続けるから、あなたはそのまま、誰にも邪魔されずに生きていいんだよ。みんな昔は子どもだったのだから！『Toi toi toi !』と唱えれば、なんだか全部うまくいく気がする。すべてが大丈夫になるよ、という歌です」とコメントしている。
本楽曲は5月20日より各サブスクリプションサービスにて配信されるほか、4月13日からは関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ！」の4月クールエンディングテーマとしてオンエアされる。ぜひ注目していただきたい。
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メンバーコメント
14歳、夜、自室の部屋でカーテンを開けて窓ガラスに映るギターを担いだ半纏姿の自分を見つめ、音楽で生きていくことを夢見ていた少女が、キングレコードからメジャーデビューします。
せっかく生まれたからには、いろんなことにチャレンジしたい！たくさんの人に聴いてほしい！
そのサポートをしてくれる心強い仲間が増えました。ここまで来られたのは、聴き続けてくれたみんながいるからです。本当にありがとうございます。
ここからがスタート。いつだってあのときの心のままです。変わらないものを持ち続けながら、変わっていくわたしたちを見ていてください。
どうぞよろしくお願いします！（カモシタサラ）
インナージャーニーは結成から約6年が経ちメジャーデビューします。
ようやくスタート地点に立てることを喜ばしく思います。
インナージャーニーチームと共にインナージャーニーやカモシタサラ、自分自身の存在、
そして最高の楽曲を後世に残していけるよう努めていきます。
今までと変わらないところもありつつ今後の新しいインナージャーニーにご期待ください！
どうぞよろしくお願いします。（本田秀）
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＜インナージャーニーPre. “ときめきヘルツ”＞セットリスト
1.夕暮れのシンガー
2.ステップ
3.クリームソーダ
4.PIP
5.風のひと
6.少女
7.グッバイ来世でまた会おう
8.ノイズラジオ
9.ラストソング
En1.きらめき
En2.Toi toi toi !
Major Debut Single「Toi toi toi !」
2026年5月20日(水) 配信リリース
タイアップ情報
関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ！」4月クールエンディングテーマ
番組名：「旬感LIVE とれたてっ！」 https://www.ktv.jp/toretate/
KTV放送日時：月〜金 午後1：50〜3：45（生放送）
音源初回放送：4/13(月)
放送期間：4月クール 4/13(月)〜6/26(金)
関連リンク
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