ビッケブランカ×Novel Core、初タッグの新曲「Beast ≠ Knight」がドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』のOPテーマに
ビッケブランカの新曲「Beast ≠ Knight (feat. Novel Core)」が、テレビ朝日の2026年4月クール金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマとして起用されることが決定した。
ビッケブランカが本日東京・Zepp Haneda (TOKYO)でスペシャルイベント第6弾＜VK Blanka presents RAINBOW ROAD -透-＞を開催した。今回は、約2年ぶりとなる対バン形式で、Chilli Beans.とNovel Coreが出演。ライブで盛り上がる「Ca Va?」「×L×C×A×」や「ポニーテイル」「Lucky Ending」など春らしい選曲も織り交ぜた構成に加え、Chilli Beans. とNovel Coreとのコラボ曲も届けた。最後は全員を呼び込み、オールラインナップで「ウララ」を披露し、会場は終始、笑顔と熱気にあふれていた。
ステージ上のMCでは、Novel Coreとの初タッグで新曲「Beast ≠ Knight (feat. Novel Core)」を制作したことを発表。さらに、同楽曲がテレビ朝日の2026年4月クール金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマとして起用されることも明かされ、会場の期待は一気に高まった。
その熱気のまま、ビッケブランカ×Novel Coreの特別なコラボレーションによる新曲「Beast ≠ Knight (feat. Novel Core)」を当日のライブで早くも初披露。怪しげな魅力を放つ一曲に、二人の掛け合いがスリリングな展開を生み出し、会場は熱気に包まれた。なお、本楽曲のリリース日は後日発表されるとのこと。
そして、ツアー＜VK Blanka Joyride to 10th Tour＞の開催も発表された。2026年10月からはビッケブランカ10周年イヤーを迎え、今後展開がますます楽しみだ。
＜VK Blanka Joyride to 10th Tour＞
2026年09月19日（土）北海道・札幌市教育文化会館
開場 17:00／開演 18:00
2026年09月22日（火・祝）福岡・国際会議場メインホール
開場 17:00／開演 18:00
2026年09月25日（金）愛知・日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
開場 18:00／開演 19:00
2026年10月02日（金）宮城・若林区文化センター
開場 17:45／開演 18:30
2026年10月14日（水）大阪・フェスティバルホール
開場 18:00／開演 19:00
2026年10月25日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA
開場 17:00／開演 18:00