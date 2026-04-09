ビッケブランカの新曲「Beast ≠ Knight (feat. Novel Core)」が、テレビ朝日の2026年4月クール金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマとして起用されることが決定した。

ビッケブランカが本日東京・Zepp Haneda (TOKYO)でスペシャルイベント第6弾＜VK Blanka presents RAINBOW ROAD -透-＞を開催した。今回は、約2年ぶりとなる対バン形式で、Chilli Beans.とNovel Coreが出演。ライブで盛り上がる「Ca Va?」「×L×C×A×」や「ポニーテイル」「Lucky Ending」など春らしい選曲も織り交ぜた構成に加え、Chilli Beans. とNovel Coreとのコラボ曲も届けた。最後は全員を呼び込み、オールラインナップで「ウララ」を披露し、会場は終始、笑顔と熱気にあふれていた。

ステージ上のMCでは、Novel Coreとの初タッグで新曲「Beast ≠ Knight (feat. Novel Core)」を制作したことを発表。さらに、同楽曲がテレビ朝日の2026年4月クール金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマとして起用されることも明かされ、会場の期待は一気に高まった。

その熱気のまま、ビッケブランカ×Novel Coreの特別なコラボレーションによる新曲「Beast ≠ Knight (feat. Novel Core)」を当日のライブで早くも初披露。怪しげな魅力を放つ一曲に、二人の掛け合いがスリリングな展開を生み出し、会場は熱気に包まれた。なお、本楽曲のリリース日は後日発表されるとのこと。

そして、ツアー＜VK Blanka Joyride to 10th Tour＞の開催も発表された。2026年10月からはビッケブランカ10周年イヤーを迎え、今後展開がますます楽しみだ。