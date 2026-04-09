予約特典付きで7月16日発売！ Game Source Entertainment『ラタタン』

記事ポイント 『ラタタン』パッケージ版が4月2日から予約受付開始デジタル版は2種類の価格と内容を先行公開リズム指揮と大乱戦が重なる独自アクション 『ラタタン』パッケージ版が4月2日から予約受付開始デジタル版は2種類の価格と内容を先行公開リズム指揮と大乱戦が重なる独自アクション

リズムに合わせた指揮とローグライクアクションが融合する『ラタタン』は、遊びの個性がひと目で伝わるタイトルです。

パッケージ版の予約受付が始まり、デジタル版の価格や収録内容もあわせて見えてきています。

Game Source Entertainment『ラタタン』

発売日：2026年7月16日対応機種：Nintendo Switch 2／PlayStation 5パッケージ版希望小売価格：7,018円（税込）デジタル版スタンダード：6,160円（税込）デジタル版デラックス：7,018円（税込）ジャンル：リズムローグライクアクションオンラインプレイ人数：1〜4人

2026年4月2日、Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当する『ラタタン』のパッケージ版予約受付が始まりました。

早期購入特典として、レジェンド武器「英霊刀 バンバンソード」を解放できるコードが用意されています。

パッケージ版とデジタル版の内容

今回予約できるのはパッケージ版のみです。

一方でデジタル版は、スタンダード版とデラックス版の2種類が公開されています。

ゲーム画面からは、仲間を率いて進むにぎやかなアクションと、テンポ感のあるバトルの雰囲気が伝わります。

スタンダード版はゲーム本編に早期購入特典が付属します。

デラックス版はゲーム本編に加え、特殊武器＆アクセサリーセット、コブンセット、育成素材セットを収録する内容です。

戦闘シーンでは、リズムに乗りながら進む独特のアクション性と、画面全体を使った演出の楽しさが見えてきます。

デジタル版デラックスに含まれる各コンテンツは、DLCとして単体販売も予定されています。

『ラタタン』ならではの遊び

『ラタタン』は、リズムゲームと横スクロールアクション、ローグライク要素を組み合わせた作品です。

100体以上のキャラクターが入り乱れる大乱戦の中で、ビートに合わせて仲間を指揮しながら進む構成が大きな特徴となっています。

個性的なキャラクターデザインからは、ポップでにぎやかな作品世界の魅力がしっかり伝わります。

最大4人のオンライン協力プレイに対応しているため、ひとりで挑む楽しさと仲間と盛り上がる楽しさの両方が味わえます。

ゲームプレイ画面では、リズムに合わせて進行する手応えと、戦況が次々に変わるローグライクらしい緊張感が感じられます。

リズムに乗る気持ちよさと、毎回展開が変わる冒険の刺激を同時に楽しめる内容です。

ステージ攻略の場面からは、進行のテンポとバトル演出の派手さが両立していることがわかります。

キャラクターやゲームプレイの魅力をまとめて確認できるビジュアルで、作品全体のにぎやかな空気感が印象に残ります。

予約時点で価格と特典が整理されているため、パッケージ版とデジタル版の違いを比較しやすいタイトルです。

リズムゲームの爽快感とローグライクアクションの戦略性が重なり、ひと味違うバトル体験が楽しめます。

最大4人の協力プレイにも対応し、ひとりでも仲間とでも盛り上がれる内容となっています。

『ラタタン』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『ラタタン』の発売日はいつですか？

A. 『ラタタン』の発売日は2026年7月16日です。

Q. いま予約できるのはどの版ですか？

A. 現時点で予約受付が始まっているのはパッケージ版のみです。

Q. デジタル版はどんな内容ですか？

A. デジタル版はスタンダード版とデラックス版の2種類があり、デラックス版には特殊武器＆アクセサリーセット、コブンセット、育成素材セットが含まれます。

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