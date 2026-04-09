白老まで足を運びたくなる世界評価の焼肉店！ 天野ファミリーファーム「Restaurant and Bar Awards 2026」

記事ポイント 天野ファミリーファームが英国『LUXlife Magazine』の「Restaurant and Bar Awards 2026」で4年連続受賞世界の名店と並び「わざわざ訪れる価値のある目的地10社」に日本から唯一選出白老牛の伝統技術とDXを融合し、白老町から世界基準の顧客体験を発信 天野ファミリーファームが英国『LUXlife Magazine』の「Restaurant and Bar Awards 2026」で4年連続受賞世界の名店と並び「わざわざ訪れる価値のある目的地10社」に日本から唯一選出白老牛の伝統技術とDXを融合し、白老町から世界基準の顧客体験を発信

北海道白老町で白老牛の販売とレストラン事業を展開する天野ファミリーファームが、英国『LUXlife Magazine』主催の「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞しています。

焼肉店として世界で唯一となる4年連続受賞に加え、世界のレジェンド店と並ぶ「目的地」として評価された点が大きな魅力です。

天野ファミリーファーム「Restaurant and Bar Awards 2026」

受賞名：Restaurant and Bar Awards 2026主催：LUXlife Magazine受賞者：天野ファミリーファーム焼肉店として世界唯一の4年連続受賞

天野ファミリーファームは、人口1.5万人の白老町にありながら、年間2.4万人が訪れるレストランです。

今回の受賞では、白老牛の魅力を伝える技術と、わざわざ訪れたくなる体験価値の両方が世界基準で認められています。

注目したいのは、単なる受賞実績にとどまらない点です。

世界各地の老舗や名店と並び、日本から唯一「わざわざ訪れる価値のある目的地10社」に選ばれており、白老町そのものの魅力を背負う存在になっています。

その土台にあるのが、「肉を2度殺さない」という命への敬意を込めた職人技です。

精緻な解体技術で白老牛の旨味を引き出し、炭火焼きでその価値を最大限に届ける姿勢が、店の独自性を形づくっています。

世界評価を支える3つの強み

炭火焼きによって白老牛の旨味を極限まで引き出す体験が、世界2,000社以上のノミネートの中で高く評価されています。

竹岸食肉専門学校で培った技術を軸に、素材の価値を逃さない職人の矜持が店の信頼につながっています。

事業承継後は多言語モバイルオーダーや液体冷凍技術も導入し、地方の課題に向き合いながらおもてなしの時間を生み出しています。

白老から世界へ広がる目的地型レストラン

フィリピンやハワイなど世界各地から来店があり、食事の場を超えた目的地として存在感を高めています。

2026年3月12日に苫小牧民報でも取り上げられており、世界的な評価が地元の誇りとして共有されました。

伝統と革新を一つの体験にまとめ、白老でしか味わえない価値へ高めている点が天野ファミリーファームの強みです。

世界的な受賞実績だけでなく、地域に根ざした物語や技術の積み重ねにも魅力があります。

白老牛の真価と地域の可能性を同時に伝えるレストランとなっています。

天野ファミリーファームの世界唯一の4年連続受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 天野ファミリーファームはどのような賞を受賞していますか？

A. 英国『LUXlife Magazine』が主催する「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞しています。

Q. 今回の受賞のどこが特別ですか？

A. 焼肉店として世界で唯一となる4年連続受賞であり、さらに「わざわざ訪れる価値のある目的地10社」に日本から唯一選ばれている点が特別です。

Q. 天野ファミリーファームの魅力は何ですか？

A. 白老牛の旨味を引き出す職人技と、「肉を2度殺さない」という哲学、さらにDXを活用したおもてなしの両立が魅力です。

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