是枝裕和監督『箱の中の羊』カンヌ映画祭コンペ部門選出 綾瀬はるか＆大悟から歓喜のコメント
是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』（5月29日公開）が、「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品されることが決定した。同映画祭のコンペティションは、最高賞パルムドールをはじめ、グランプリや監督賞などを競う映画祭の中核部門。是枝監督作品が同部門に選出されるのは、2023年の『怪物』以来3年ぶり、8回目。同映画祭への出品自体は10回目となる。
【動画】綾瀬はるか×千鳥×是枝裕和監督『箱の中の羊』新予告
これまで2004年『誰も知らない』で主演を務めた柳楽優弥が最優秀男優賞受賞。2013年『そして父になる』では審査員賞を受賞。2018年『万引き家族』では最高賞であるパルム・ドールを受賞。2022年『ベイビー・ブローカー』では、エキュメニカル審査員賞と主演のソン・ガンホが最優秀男優賞を受賞。また、前回『怪物』では、脚本賞（脚本：坂元裕二）と日本映画初となるクィア・パルム賞を受賞。同映画祭と深い関係を築いてきた。
日本映画では『万引き家族』以来8年ぶりにオリジナル脚本を映画化した本作で描くのは、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。止まっていた家族の時間が再び動き出す中で、予想を超える未来が待ち受ける。
主演を務めるのは綾瀬はるかと、お笑いコンビ・千鳥の大悟。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じる。息子の姿をしたヒューマノイド役には、200人以上のオーディションから選ばれたくわ木里夢が抜てきされた。
本作は、すでに世界184の国と地域で配給が決定。北米ではNEONが配給を担当し、ヨーロッパやアジア、南米など世界各地での公開も予定されている。
「第79回カンヌ国際映画祭」は、現地時間5月12日から23日まで開催。授賞式は23日に行われる。国際的評価を積み重ねてきた是枝監督の新作が、再び世界の舞台でどのような反響を呼ぶのか注目が集まる。
■是枝裕和監督のコメント
苦楽を共にしたスタッフ、キャストと一緒にまたあの場所に立てることをまずは喜びたいと思います。
久しぶりのオリジナル脚本でもあり、この作品が何を描こうとして、どこに辿り着いたのか？
まだ自分でもはっきりとは掴めていないのですが、作品にとっては最高のお披露目の場をいただけたので、船出をしっかり見届けたいと思います。
■綾瀬はるかのコメント
是枝監督をはじめスタッフの皆さん、大悟さんをはじめキャストの皆さんと一緒に作り上げたこの作品が、カンヌ国際映画祭という特別な場所で、世界中の方々にご覧いただけることを、大変光栄に思います。
そして『箱の中の羊』が皆さんの心に響く作品になることを願っています。
■大悟（千鳥）のコメント
カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変うれしく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です。この映画に関わった全ての人、本当におめでとうございます！僕的にはメチャクチャラッキー！大棚ぼた。綾瀬はるかさんとのフランス旅行楽しみです！
【動画】綾瀬はるか×千鳥×是枝裕和監督『箱の中の羊』新予告
これまで2004年『誰も知らない』で主演を務めた柳楽優弥が最優秀男優賞受賞。2013年『そして父になる』では審査員賞を受賞。2018年『万引き家族』では最高賞であるパルム・ドールを受賞。2022年『ベイビー・ブローカー』では、エキュメニカル審査員賞と主演のソン・ガンホが最優秀男優賞を受賞。また、前回『怪物』では、脚本賞（脚本：坂元裕二）と日本映画初となるクィア・パルム賞を受賞。同映画祭と深い関係を築いてきた。
主演を務めるのは綾瀬はるかと、お笑いコンビ・千鳥の大悟。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じる。息子の姿をしたヒューマノイド役には、200人以上のオーディションから選ばれたくわ木里夢が抜てきされた。
本作は、すでに世界184の国と地域で配給が決定。北米ではNEONが配給を担当し、ヨーロッパやアジア、南米など世界各地での公開も予定されている。
「第79回カンヌ国際映画祭」は、現地時間5月12日から23日まで開催。授賞式は23日に行われる。国際的評価を積み重ねてきた是枝監督の新作が、再び世界の舞台でどのような反響を呼ぶのか注目が集まる。
■是枝裕和監督のコメント
苦楽を共にしたスタッフ、キャストと一緒にまたあの場所に立てることをまずは喜びたいと思います。
久しぶりのオリジナル脚本でもあり、この作品が何を描こうとして、どこに辿り着いたのか？
まだ自分でもはっきりとは掴めていないのですが、作品にとっては最高のお披露目の場をいただけたので、船出をしっかり見届けたいと思います。
■綾瀬はるかのコメント
是枝監督をはじめスタッフの皆さん、大悟さんをはじめキャストの皆さんと一緒に作り上げたこの作品が、カンヌ国際映画祭という特別な場所で、世界中の方々にご覧いただけることを、大変光栄に思います。
そして『箱の中の羊』が皆さんの心に響く作品になることを願っています。
■大悟（千鳥）のコメント
カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変うれしく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です。この映画に関わった全ての人、本当におめでとうございます！僕的にはメチャクチャラッキー！大棚ぼた。綾瀬はるかさんとのフランス旅行楽しみです！