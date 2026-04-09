元ロッテ監督の井口資仁氏（51）が9日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。懐かしい現役時代を振り返った。

番組恒例の質問となっている「忘れられないあのヒット」に「2つあるんですけども。もっと本当はあるんですけど」とまずは楽しそうな声で前置きした日米通算2254安打、295本塁打の井口氏。

「まずはですね、プロ1年目、1997年のデビュー戦で打った満塁ホームランですね」と青山学院大から1996年ドラフト1位（逆指名）でダイエー（現ソフトバンク）入りし、プロデビュー戦となった1997年5月3日の近鉄戦（福岡D）で放った満塁アーチを挙げた。

プロ初打席で初安打をマークし、3打席目に早くも放ったプロ1号が満塁弾。新人選手がデビュー戦で満塁本塁打を放つのは史上初の快挙だった。

「オープン戦で捻挫してですね、少し出遅れてたので。気持ちもたかぶってた部分と、出遅れた感が凄いあったんですよね。当時は同じ大学で、ドラフトで行った広島の沢崎（俊和）、ロッテの清水（将海）…その清水が開幕戦でホームラン打ってたんですよ。それで自分自身が取り残されるな、なんとかデビュー戦からやらなくちゃいけないって思いでようやくたどり着いたのが5月3日。ベンチ帰ってきたら先輩方が本当にびっくりして口をポカーンってみんな開けてましたね。お前はデビュー戦で何してんだ！みたいな。自分自身もこれでやっていけるんじゃないかという思いと、一方でこのホームランがあったからこそ（その後の）2、3年間失敗したことになったのかなとは思ってます」と懐かしそうに振り返った。

「当時から引退するまで野球で緊張することはなかったですね」という井口氏。「喜んで打席に立ってた。この時もそうだったと思います」と頼もしい。

2本目には「2017年の引退試合で打った最後のホームランですね」とロッテ時代の2017年9月24日、日本ハム戦（ZOZOマリン）で放った本塁打を挙げた。

「マリンで経験した、一番の声援の中でやらせてもらった試合でしたね」と感謝の井口氏。「あの中で試合できたのは本当に最高でしたね」と回想した。

それにしても、デビュー戦で満塁本塁打して引退試合でも本塁打とは…。ファンの脳裏には刻まれていても、なかなかない体験だろう。だが、それだけではない。「実は2000本安打も田中投手から、田中投手の、最強の、24勝した年に。2000本はホームランだったので」。実は2013年7月26日の楽天戦（Kスタ宮城）で田中将大投手から達成した2000安打目も本塁打だった井口氏。「目立つことが好きだったのかな」。まさにスター中のスターだった。