ウクライナ侵攻を続けるロシアでは、首都モスクワでも通信規制が一段と強まり、市民生活に大きな影響が出ています。情報統制を強化する狙いがあるとみられます。

記者「モスクワ市内のカフェです。普段はキャッシュレス化が進んでいて簡単にカードで支払うことができますが、先週末はカードが使えず、お店が大混乱に陥りました」

モスクワにあるカフェでは先週、電子決済が突如、使用できなくなり、慣れない現金で支払いをやりとりするなどの対応を迫られました。

カフェの店員「（決済システムが）何も機能しなかったので、接客が全く追いつかなかった。残念ながら私たちはこのシステムに依存していて、どうすることもできない」

ロシアの独立系メディアによりますと、モスクワ各地で先週、こうした決済トラブルが相次ぎました。先月には、モバイル通信が長期間にわたって遮断されるなど通信規制が一段と強まっています。

モスクワ市民「モスクワの中心部では、ここ１か月ほど通信が頻繁につながらなくなる」

モスクワ市民「友達と連絡が取れず、待ち合わせることができなかった」

プーチン政権は「安全保障上の理由」などと説明していますが、ロシアメディアは当局者の話として、国に登録されていないサイトへのアクセスを遮断するテストだと報じています。

当局は特定のSNSなどを遮断する動きも強めていて、去年からは、ロシア国産のメッセージアプリ「MAX」の利用を促進しています。国内の情報統制や監視を強化する狙いがあるとみられていて、市民の間には不満がくすぶっています。