テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が７日に放送された。

この日は先週に引き続いて「地元の友達１００人が選んだ好きな芸人ＧＰ」。芸人たちの地元の友達１００人に「好きな芸人」をアンケート。ランキング方式で発表する。

キングオブコント決勝常連のコットン・西村真二は１４位のランキングに呆然。自身の地元友人からは高評価を得たもののワースト２の結果に「俺、嫌われてるんだ…？」とがっくり肩を落とした。

西村は、小学校で水泳のジュニアオリンピック選手、中、高では野球部エース、進学した慶應義塾大学で「ミスター慶應」のグランプリに輝き、地元・広島でアナウンサーとして採用されるなど、芸人となる前の華麗すぎる経歴で知られる。

相方・きょんの地元友達Ｋさんは「言動一つ一つにプライドの高さと意地の悪さが垣間見えて、素直に笑えない。無駄なプライドを捨て、欠陥している箇所をさらけ出し、イジられ役に徹した方が面白くなる」とコメント。西村は「お前に何が分かるんだよ！」と絶叫して笑わせた。

西村の地元友達ヒデくんは高評価しつつ「友達として、という面だけ見ると普通に良いやつです。ですが、彼が上京しようとするとき、必死に止めました。彼が世の中の芸人さんに比べて面白いと思えなかったからです。あのとき、芸人にならなければ、広島では面白いアナウンサーとして天下を取っていたのではないでしょうか。あと少し芸人として頑張ったら、落ち目になる前に広島に帰ってきて、ローカルタレントとしてアナウンサー、芸人に次ぐ第３の人生をスタートしてほしいです」と評していた。