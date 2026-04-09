柔道のカナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルを獲得し、３月に現役引退会見を行った出口クリスタさんが、９日放送の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」（木曜・午後８時５４分）に初出演した。

この日は出口の故郷・長野の名物「おやき」を特集。伝統的な味に加えて、次々に新しい味が登場していることを伝えた。

長野代表として出演の出口さんは「長野は海なし県で、畳の上の対人戦は得意なんですけど、カナヅチでして、泳げないです」と自己紹介。

おやきについて「１８歳まで（長野県の）塩尻市にいたんですけど、その頃はあまり新しい味がなくて、最近すごく増えてきて、この前おやきファームに行った時はかぼちゃおやきにクラムチャウダーがかけてあったりとかして、あれは“ノーベル平和賞”受賞です」とナイスコメント。

続けて「昔のものと新しいものの掛け合わせで残っていくのかなと思いますね。私の柔道も、日本で始めてカナダ代表として続けて、そこでミックスしたことで五輪で金メダル取れたので。そのうちおやきも金メダル取ると思いますね」と語った。