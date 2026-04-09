俳優の松たか子さん（48）の主演映画『ナギダイアリー』（9月25日全国公開）が、5月にフランスで開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品されることが9日、発表されました。

映画は、自然豊かな町『ナギ』を舞台に、ある喪失を胸にひとり創作を続ける彫刻家の寄子をめぐる人間模様が描かれます。松さんが主人公の彫刻家・寄子を演じるほか、石橋静河さん（31）が彫刻のモデルとして寄子のもとを訪れる友梨を、松山ケンイチさん（41）が若くして妻を亡くした寄子の幼なじみの好浩を演じています。

出演作がカンヌに選出されるのが初めてだという松さんは「海を超えて、歴史あるカンヌ国際映画祭のスクリーンにかかること、大変嬉しく思っております。現地でご覧になっていただく皆様に、なにかを感じてもらえることを祈っています。ささやかな、ダイアリーではあるのですが…。まだ、なんというか、実感がないのですが。でも、嬉しいです！」と喜びを明かしました。

監督は今回が4度目のカンヌ正式出品となった深田晃司監督。2016年に『淵に立つ』でカンヌ国際映画祭ある視点部門の審査員賞を受賞しており、コンペティション部門への選出は今回が初めてということです。

そのほかにもコンペティション部門には、濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』、是枝裕和監督の『箱の中の羊』も正式出品が決定しています。