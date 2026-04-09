ダイソンは、同社初のポータブルハンディファン『Dyson HushJet Mini Cool ファン』を発表した。5月7日よりダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、5月20日より家電量販店などで順次販売される。価格はオープン。

本製品は、ハンディファン・ウェアラブルファン・デスクファンの3通りの使い方ができる多機能なポータブルファン。本体サイズは幅38mm×奥行き38mm×高さ180mm、重量はわずか212gで、スマートフォンほどの軽さとなっている。バッテリー容量は5000mAhで、風量1の設定で最長6時間の連続運転が可能だ。充電はUSB-Cに対応し、約3時間でフル充電できる。

風量性能面では、1分間に最大65,000回転するブラシレスDCモーターを搭載し、最大風速25m/秒を実現。5段階の風量調節に加え、さらに強力なブーストモードを備える。運転音は最小48.6dB、最大71.4dBとなっている。

ダイソン独自の「HushJet プロジェクション」技術により、パワフルな送風と快適な運転音の両立を図った。HushJetノズルが周波数を低減し、耳につく高音やモーターのうなり音を抑えるという。

なお、38mmという本体の直径は、同社の『Dyson Supersonic ヘアドライヤー』や『Dyson PencilVac』にも共通するサイズであり、ダイソンが製品の小型化・軽量化・高性能化を追求してきた設計思想を象徴する数字だとしている。

カラーはインク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイの3色展開。ストーン／ブラッシュはマザーオブパール（真珠母貝）に着想を得た薄いピンクがかったホワイト、カーネリアンはダイソン伝統のレッドを進化させた色にスカイブルーを組み合わせた仕上がりとなっている。

同梱品はネックストラップ、充電スタンド、USB-C充電用ケーブル、トラベルポーチ。別売りアクセサリーとして、ベビーカーのハンドルなどに取り付けられるユニバーサルマウントや、バッグのストラップやジャケットに固定できるグリップクリップなども展開する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）